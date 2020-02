Operan 3 municipios sin seguridad pública en Chihuahua

En Chihuahua, tres municipios no cuentan con elementos de Seguridad Pública, y seis más tienen menos de 10 agentes para resguardarlos, dio a conocer el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Ulises Pacheco.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Los tres municipios en donde no hay elementos de seguridad pública, según los datos de Pacheco Rodríguez, son: Guadalupe Distrito Bravos, Ignacio Zaragoza y Práxedis G. Guerrero; mientras los que cuentan con menos de 10 elementos son: Bachíniva, Coronado, Gran Morelos, Manuel Benavides, Moris y Valle de Zaragoza.

Durante su informe de entrega de apoyos a los municipios que son beneficiados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FAPS), indicó que “el apoyo se le brinda según la concentración de oficiales de seguridad, entre menos policías se concentran, menor es el apoyo”.

En dicho informe indicó que había municipios que no contaban con algún elemento de seguridad pública, por lo que no son acreedores a recibir apoyo para una fuerza inexistente, por lo tanto no habían sido contemplados.

“Recuerdo concretamente que en el municipio de Práxedis G. Guerrero no contamos con Policía Municipal”, explicó Pacheco durante el informe, sin embargo, aclaró posteriormente que en dichos municipios sí se brinda apoyo por parte de las fuerzas estatales.

Aunado a esto, señaló que en municipios en donde la violencia había causado la baja significativa de elementos de seguridad, como lo es Gómez Farías, ya tienen de nueva cuenta elementos de seguridad pública.

“El municipio de Gómez Farías todavía cuenta con elementos de seguridad en activo, y están trabajando de manera conjunta con los miembros del mando único”.

Así mismo, hizo la aclaración que los elementos que pudieran haber solicitado su baja de los cuerpos de seguridad, inclusive en los municipios en donde no cuentan con policías, no se tenía el reporte de que la inseguridad fuera la causa.

“Que tengamos el registro de miembros de las corporaciones que se hayan dado de baja en aras de la inseguridad que se haya suscitado en los municipios, ninguno”, reveló durante la rueda de prensa.

A TODOS NUESTROS SUSCRIPTORES:

WhatsApp ha decidido modificar su modelo de negocio https://faq.whatsapp.com/en/android/26000259/ y por protección de todos nuestros lectores hemos decidido mudarnos a Telegram. Te invitamos a suscribirte para seguir recibiendo nuestro resumen de noticias en https://t.me/elheraldodechihuahua