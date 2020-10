Opinan comerciantes del primer cuadro sobre retorno al naranja

“Otra vez a perderle y a descansar empleados”, coincidieron encargados de establecimientos al opinar sobre el inminente retorno a semáforo naranja, “la gente en verdad no entiende de cuidarse, sabemos que el comercio y la vida sigue, pero si al menos todos siguiéramos las medidas sanitarias como son, esto no pasaría”: Comerciantes del primer cuadro.

Ante el inminente regreso de la ciudad de Chihuahua al semáforo naranja debido al Covid-19, negocios volverán a tener pérdidas debido a que, motivados por activarse el semáforo amarillo, habrían invertido tanto en mercancía como en adecuaciones y regreso de empleados, pues habían subido en un aforo del 30 % hasta un 60 y otras el 75 según la capacidad de aglomeración por el tamaño del negocio.

Blanca Portillo encargada del negocio “Tortas México” ubicado en la calle Victoria señalo que anteriormente habrían pasado de un 30 % a un 50% de aforo al cambio de semáforo e incluso habrían aumentado un poco más el horario de servicio.

“Ahora a quitar mesas y ponerlas a dos metros de distancia y comenzar a rotar empleados un día si otro no y a tener pérdidas pues se había invertido en mercancía” tendremos que bajar de nuevo de tener un 60% activos a los empleados a el 30% de nuevo agrego la encargada.

“Definitivamente la gente es muy inconsciente, sabemos que deben trabajar y tener su vida activa pero no se cuidan y esto nos hace regresar de nuevo para atrás”, no es más que cumplan con las medidas sanitarias para que esto mejore dijo Blanca.

En la calle Victoria y Tercera también se pudo observar las cortinas de lo que sería el bar “La Pulque” con lonas donde con anterioridad este negocio ofrecía empleo de meseras, cajera, Barrista y hasta auxiliar de cocina, pero también tendrá que esperar pues el retorno al naranja los freno.

Dante Baray encargado de la tienda de ropa “Mens Fashion”, externo que este retorno los regresa a un aforo del 30% así como modificaciones en el horario, “ esta situación no solo nos afecta al giro de negocios como este, pues los bares, tiendas y demás caen también en pérdidas al no haber tampoco vida nocturna”.

Dante dijo que por ejemplo su negocio no solo pierde ventas a falta de que los salones de fiestas y baile no funcionen pues la gente no compra ropa o trajes, “es más ni trajes para difuntos se nos venden pues los tienen que cremar y hasta esto nos baja las ventas” agrego.

“Sabemos que la que debe salir dijo el comerciante, el trabajo es necesario, pero también el cuidarnos”, lanzando un dicho de que “Cuídate y no Salgas, pero Quédate y no Comas”, se debe entender a la gente, pero hay que seguir las medidas sanitarias ya que los regresos de semáforo, afecta a todos los sectores.

Javier Curiel Sánchez propietario de la Birriería y Taquería “Anita”, externo que efectivamente el naranja le afecta de nuevo puesto que deberá bajar de un 75 a un 50 % en aforo, más los días sábado y domingo en que la gente acude más a su negocio, tendremos también que disminuir el personal rotándolo para que trabaje unos días y otros no.

Las pérdidas económicas son notables puesto que muchos negocios de comida como este hacemos compras adelantadas y si no se nos vende perdemos, así mismo deberemos cubrir gastos que se habían programado, “Urge que todos usemos el cubre bocas y cumplamos con las medidas sanitarias”, para que de nuevo no se perjudique más la economía local por no hacer caso culmino.





