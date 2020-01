Pagan agua a ciegas en 30 mil viviendas por falta de medidor

El desabasto de medidores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) es un tema preocupante para todos los propietarios que acaban de adquirir una casa, o bien para aquellos a quienes les fue robado o descompuesto, pues vecinos de diversas colonias de la ciudad, tanto al sur como al norte, denuncian que la espera por un medidor de agua supera los dos o tres años, mismos en el que el cobro en ocasiones asciende a los 600 pesos.

Según una rueda de prensa realizada en abril del año pasado, el presidente de la JMAS, Roberto Lara, explicó que en mayo de dicho año se lanzaría una licitación para conseguir 15 mil aparatos, con lo que se cubriría alrededor del 50% del desabasto, teniendo una inversión de 40 millones de pesos; sin embargo, según lo explicado por vecinos de las colonias Puente de la Marquesa en la Cantera y vecinos del Cerro de la Cruz, han pasado 3 años y el medidor aún no llega, por lo que se estima que existe un desabasto de 30 mil medidores, sin contar las nuevas propiedades entregadas o medidores descompuestos y robados de abril a la fecha.

Al contactar directamente al presidente de la Junta para verificar dicho dato y preguntar por el capital de medidores que existe actualmente en la ciudad, a dos semanas de la solicitud de información, la respuesta aún no llega, por lo que se desconoce el dato exacto del problema evidenciado.

Tras un recorrido realizado por reporteros de esta casa editora, se pudo constatar que en la mayoría de los nuevos fraccionamientos ubicados en Riberas de Sacramento, Punta Oriente, Romanzza, Paseo de los Leones y Cantera, así como en las colonias Margarita Maza de Juárez y el Cerro de la Cruz, existen cientos de casas que no cuentan con medidores, pues según lo explicado por el comité de vecinos de dichos fraccionamientos, la JMAS no da respuesta ante la falta de los aparatos.

A pesar de que existen casas desocupadas sin medidor, el cargo por tener tubería ronda los 535 pesos, pues como explica personal de la Junta, “no se sabe si hay gente habitando y el precio es parejo, independientemente de la zona”.

Al no contar con un medidor fijo, los propietarios tienen la oportunidad de acceder a una bonificación o ajuste de cuenta, rebajando 253 pesos del total para pagar 282 pesos de manera mensual. Dicho trámite se tiene que realizar mes con mes directamente en la dependencia ubicada en la avenida Ocampo, pues los propietarios no cuentan con recibos para pagarlo en otro establecimiento, asegurando que si no lo pagan en la Junta, los cargos por retraso comienzan a correr.

Aunque el usuario proponga comprar el medidor para que alguien de la JMAS lo instale, la propuesta es rechazada, ya que empleados de la Junta explican que de manera forzosa tiene que ser un medidor de la empresa.

Un empleado de la JMAS, que por seguridad prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que la compra independiente del medidor de agua sale más barata por afuera, pues en el mercado rondan los mil 800 pesos, mientras que los colocados por la Junta cuestan aproximadamente 2 mil 600 pesos.

“En mi caso que tuve consumos bajos en meses anteriores y el medidor falló, me cobran más de lo que en realidad es el consumo y no hay nada que pueda hacerse. En pocas palabras, me están robando, y aunque les demuestre con recibos de periodos anteriores mi promedio de consumo, hay que pagar los 279 o si no se corre el riesgo de que corten el servicio y haya que pagar una reconexión”, asegura un propietario del Cerro de la Cruz, que por miedo a represalias prefirió no publicar su nombre.

Así mismo, Blanca Jáquez, residente de un fraccionamiento ubicado en avenida La Cantera, asegura que desde hace tres años no cuenta con medidor, pues desde que adquirió su nueva casa se encuentra en la espera del mismo. “Aquí debe de haber más de 120 casas en la misma situación, nunca se han entregado los medidores y mes con mes tienes que ir a hacer ajuste con ellos para que te respeten una cuota mínima”, asegura la propietaria.

Mensualmente, Blanca paga 145 pesos por el gasto que genera ella y su bebé, aclarando que antes del ajuste le llegaban cobros de alrededor de 300 pesos, mismos que pagó durante 2 años, asegurando que un adulto y un menor no generan tanto gasto.

