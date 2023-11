¡Abejas en peligro! Sequía pone en riesgo la producción de miel

En emergencia se encuentra el ganado menor de las abejas, tras la sequía, lo que ocasiona que algunas plantas tengan dificultad de sobrevivir y todavía para sacar las flores que son polinizadas, lo que disminuye el néctar que atrae a estos insectos, para la producción de la misma, provocando que, en la presente temporada, lo que lograron producir, servirá para su propio alimento.

Lo anterior fue indicado por el Sr. Gonzalo Lugo, apicultor de la ciudad, indicando que, la falta de lluvia, ha ocasionado que en esta época donde se da una parte de la producción de miel, esté muy baja.

LA poca producción que hubo en la temporada servirá de alimento a las colmenas hasta enero. Foto: Cortesía | Gonzalo Lugo

Además, agregó que, las precipitaciones se vieron fuera de temporada, las cuales inician en el mes de julio y se prolongan hasta septiembre y en esta ocasión se contó con un año muy seco, siendo uno de los más severos, para las abejas.

Esto viene, como en todos los sectores a perjudicar, ya que el "ganado pequeño" como se le conoce a las abejas, no contó con la materia prima para la producción de la miel, esto a que no hubo flores que polinizar y disminuyó el néctar para la fabricación de la miel.

Ante esto, Gonzalo Lugo, destacó que la producción de la miel es muy baja, lo que indica que están en una situación de emergencia, ya que lo poquito que pudieron haber hecho las abejas, es para ellas mismas y poder sobrevivir a la sequía.

En esto, el apicultor, mencionó que al momento no se sabe si va a haber algún apoyo, no hay conocimiento de nada, agregando que los apoyos son para suplementar o alimentar a las abejas, donde las mismas se alimentan de dos fuentes: el fructuoso o jarabe de azúcar que les da la energía y el polen que les provee la proteína.

Se desconoce si habrá apoyos para los apicultores ante la sequía que ha golpeado a las abejas. Foto: Cortesía | Gonzalo Lugo

Con esto, Gonzalo Lugo, aseveró que, en esta época, las abejas al no haber lluvia, sólo fabricaron con lo que se estarán alimentando, pero que la crisis se verá en los meses de diciembre y enero, cuando se terminen lo producido, indicando diciendo que, como el ganado vacuno, al no haber agua, los dueños tienen que invertir en alimento para que no se les mueran los animales.

Al preguntarle cuántos apicultores hay en la ciudad, expresó que en el año 1995 se fundó una Asociación de apicultores, donde fueron hasta 18 integrantes, pero con el tiempo y a que se han presentado severas sequías, las personas se fueron retirando, ya que consideraron que ya no era rentable tener colmenas.

Afirmando que él, en esos años llegó a tener hasta 170 colmenas y que con el tiempo se han ido disminuyendo, al grado que, en la actualidad, no llega ni a cincuenta el número que tiene."

