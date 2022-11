Activan protocolo en Parral sobre el manejo de información para la prevención de suicidios

El presidente de Parral, César Peña Valles, activa protocolo en el manejo informativo para prevenir suicidios, señaló que se buscará evitar el “efecto contagio” que se ha venido presentando en la ciudad durante los últimos meses, este protocolo de manejo de la información tiene la finalidad de prevenir y erradicar de comportamientos psicosociales negativos, de manera particular, para reducir la incidencia de suicidios.

En función de los casos de suicidios registrados en Parral y ante un posible problema de “efecto contagio”, el alcalde César Peña Valles activó este protocolo, el Edil parralense detalló que estudios científicos revelan que tras publicaciones en medios de comunicación sobre eventos como los suicidios, es fácil que alguien más se aventure a quitarse la vida, lo cual es un grave problema en la ciudad, ya que al menos se han registrados seis casos de “efecto contagio” en la ciudad.

Ante ello, se presentó un protocolo para prevenir los suicidios, en donde la información que emita el Gobierno de Parral de algún caso de suicidio no tendrá elementos que generen más incidencias. Lo primero que se realizará será una capacitación dirigida por Cappsifam y la coordinación de Comunicación Social, en donde se invitará a los medios de comunicación con el fin de concientizar de la problemática que existe en el manejo de estos temas y la forma en que se dan a conocer a la ciudadanía cuando ocurre un suicidio o se le da seguimiento al caso.

En segunda instancia, se trabajará con la Dirección de Seguridad Pública para que en los reportes que compartan a los medios no se contenga los nombres, ni el modo o la razón por la que se llevó a cabo el suicidio. Además se solicitará a los medios de comunicación que cada vez que se registre un suicidio incluyan información valiosa como la línea de atención del programa “Cuéntame, aquí estoy”, que es el número 627 150 87 74, así como un mensaje que ayude a prevenir el efecto contagio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones para que los medios no generemos un "efecto contagio", indicando lo que se debe hacer, suministrar información exacta acerca de donde buscar ayuda, educar al público acerca de los datos sobre el suicidio y la prevención del suicidio, sin difundir mitos, isobre maneras de hacer frente al estrés de la vida o a pensamientos suicidas y las formas de obtener ayuda.

Así como tener mucho cuidado al informar sobre suicidios de celebridades, tener cuidado al entrevistar a familiares o amigos que estén atravesando un duelo por haber perdido a un ser querido, reconocer que los profesionales mismos de los medios de comunicación se pueden ver afectados por noticias sobre suicidios.

Indicando lo que no se debe hacer; no destacar ni repetir innecesariamente las noticias sobre suicidios, no utilizar un lenguaje que sea sensacionalista o normalice el suicidio, ni se presente el suicidio como una solución constructiva a problemas, no describir explícitamente el método utilizado, no facilitar detalles acerca del sitio ni la ubicación, no usar titulares sensacionales, no usar fotografías, material de video ni enlaces a redes sociales.

De igual modo, recalcó "creemos que este es un problema de salud pública grave, y como Gobierno haremos lo que se encuentra a nuestro alcance, sin embargo, invitamos a que todos los entes de la sociedad trabajemos juntos para evitar que se registren más casos de este tipo".