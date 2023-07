¿Adiós calorón? Temporada de lluvias inicia oficialmente en la región sur

Inicia oficialmente la temporada de lluvias en la región sur del estado de Chihuahua, el municipio de Hidalgo del Parral presentó lluvias dispersas durante la tarde y noche del domingo 30 de julio, donde se registró una precipitación moderada que refrescó las temperaturas. La CEPC informó que para los municipios en el sur de Chihuahua, existe la probabilidad de la acumulación de 5.1 a 25 milímetros de lluvias.

Ante la llegada de la temporada de lluvias, Protección Civil Estatal emitió recomendaciones a la ciudadanía en general así como el pronóstico de lluvias en la entidad, que se espera a partir de este fin de semana y hasta el 04 de agosto.

En la región sur de Chihuahua, específicamente en los municipios de Hidalgo del Parral, San Francisco del Oro y Santa Bárbara, una lluvia moderada demostró el comienzo de la temporada lluviosa, anunciada previamente por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

Aunque el informe replicado por parte del Servicio Meteorológico Nacional, expone que el comienzo de la temporada de lluvias se preveía desde el pasado sábado; en la zona sur del estado grande, se percibió la caída de precipitaciones el domingo.

Mientras que, en varias partes de la ciudad, los ciudadanos sacaron sus paraguas debido a que la lluvia se dejó sentir durante la tarde, de manera intermitente con intervalos de nubosidad.

Las recomendaciones por parte de la CEPC en caso de algún incidente por la llegada de la temporada fueron dirigidas a todos los municipios de la entidad, mismas que incluyen; conservar la calma, informarse constantemente de los avisos que emitan las autoridades a través de medios de comunicación y redes sociales atender las indicaciones de las autoridades, evitar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados, zonas bajas y caminos inundados.

Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

Así mismo, ser precavido durante la noche, ya que es más difícil identificar el incremento del nivel del agua en los cauces, evitar corrientes de agua, no cruzar puentes en caso de que el agua sobrepase su nivel, mantenerse lejos de bardas o casas en peligro de derrumbe y de lugares donde puedan ocurrir deslaves, no acercarse a postes y no tocar o pisar cables eléctricos caídos y evitar que el agua quede estancada, ya que proliferan mosquitos, transmisores de enfermedades.

¿Cómo actuar en caso de tormentas eléctricas?

En caso de presentarse tormentas eléctricas, las indicaciones incluyen; alejarse de los lugares altos como cumbres, cimas o lomas, apartarse de terrenos abiertos, evitar correr durante una tormenta, deshacerse de todo material metálico, apartarse de elementos como vallas alambradas, evitar resguardarse debajo de un árbol o estructuras metálicas, evitar contacto con los cuerpos de agua y no acostarse en la tierra húmeda, ya que ésta conduce la electricidad

El pronóstico para este lunes 31 de julio, establece que el Monzón Mexicano se situará sobre el noroeste de México en interacción con divergencia en altura, circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y un canal de baja presión favoreciendo un ambiente de templado a cálido por la mañana, de muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde, temperaturas frescas en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Así mismo, se informa sobre la presencia de vientos de 5 a 20 km/h, con rachas que pueden superar los 55 km/h en parte de la zona norte, incluyendo; Palomas; pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas sureste y noreste, incluye: La Cruz, López, Coronado, Jiménez y Coyame; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Ascensión, Guerrero, Chihuahua, Aldama, Delicias, Saucillo, Camargo, Julimes, Ojinaga y Manuel Benavides.

Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, sureste y este; Ahumada, Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Nueva Holanda y Manuel Benavides; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, suroeste, centro, sureste y noreste; Juárez, Guadalupe, Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Balleza, Chihuahua, Delicias, Saucillo, Camargo, Matamoros, Allende, Jiménez, Coronado, Coyame y Ojinaga; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas noroeste, suroeste y centro; Casas Grandes, Buenaventura, Namiquipa, Morelos, Batopilas, Guachochi, Cuauhtémoc, San Francisco de Borja y Satevó.

Cabe resaltar que las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Nota publicada en: El Sol de Parral