Advierten sobre intentos de extorsión a adultos mayores con datos del Registro Público

Intentan extorsionar a adultos mayores en Hidalgo del Parral utilizando información privada de la oficina del Registro Público de la Propiedad del Gobierno del Estado. Según informó la recaudadora de rentas, Carmen Margarita Cano, una usuaria acudió este miércoles a informar la situación, lo que puso en alerta a los funcionarios y llamó a la población en general a no caer en engaños.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Amantes de las estafas han encontrado una nueva forma de engañar a las personas con el fin de obtener ingresos de manera ilegal, ahora con información personal de trámites que realiza el Registro Público de la Propiedad.

Según informó Carmen Cano, recaudadora de rentas, el Registro Público de la Propiedad no realiza llamadas para informar sobre procedimientos legales de propiedad, que todo se hace de manera personal y en las oficinas.

Asimismo, destacó que el departamento no tiene acceso a números de teléfono de los usuarios, por tanto, llamó a no caer en estafas y acercarse a la oficina para asegurarse de no ser víctimas de fraude.

La recaudadora de rentas explicó que este mecanismo de fraude consiste en que de manera desconocida, los sujetos tuvieron acceso a la información personal de los usuarios, y de ahí optaron para marcar e informar sobre el supuesto trámite en que se encuentran.

Posteriormente, hacen el llamado para realizar un depósito bancario, siendo así la manera de estafar a las personas, además de firmar documentos.

Por lo cual, llamó enérgicamente a los contribuyentes a no caer en las estafas y a estar seguros, de que la oficina no hace llamadas personales.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, destacó que ante cualquier duda o aclaración, las oficinas del Registro Público de la Propiedad se encuentra a disposición del público para resolver las inseguridades que pudiera generar esta situación.

Publicado en: El Sol de Parral