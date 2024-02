Alcalde de Parral solicitará permiso ante Cabildo para postularse al Senado

Tras su postulación para el Senado de la República, el alcalde de Parral solicitará, durante la próxima semana, un permiso de tres meses ante el Cabildo para dejar el cargo, mismo que será desempeñado por su suplente, Jorge Rabling. El edil, César Peña Valles, indicó que los programas sociales, así como los frentes de obra continuaran, “hay mucho por hacer, Chihuahua merece un senador solidario y que sí trabaje por las necesidades de la población”.

Luego de que este sábado trascendiera la postulación de Zury Espino y César Peña para contender al Senado de la República como la fórmula por Movimiento Ciudadano, el alcalde de la ciudad de Parral, agradeció a su partido por confiar en él.

Señaló que la campaña comienza este 01 de marzo, por lo que solicitará al Cabildo el permiso de tres meses para separarse de su cargo, antes de que culmine el mes de febrero y participar en esta contienda.

Argumentó que la Presidencia Municipal quedará a cargo de su suplente, Jorge Rabling, quien continuará con los programas y acciones que se están desarrollando actualmente.

“Hay mucho por hacer por Chihuahua, como alcalde me sirvió para ver las principales necesidades de nuestros ciudadanos, me considero un alcalde solidario y la entidad merece un senador que sí trabaje, no como los senadores que nos han representado, que ganan y no regresan ni al estado”, dijo.

Peña Valles, mencionó que aún se encuentran preparando el lugar en donde dará arranque a la campaña; sin embargo, se prevé comience en la capital del estado o Ciudad Juárez.

“Hay programas activos en la Presidencia Municipal, estos continuarán para beneficio de la población, hay obra pública muy avanzada, va seguir la gobernabilidad en Parral, el equipo de funcionarios tiene la camiseta bien puesta”, refirió.

Resaltó que durante este proceso electoral estará más cerca de la ciudadanía para mostrar lo que en realidad debe hacer un senador y sobre todo, escuchará las necesidades de los chihuahuenses para solucionarlas.