Ampliación de plazo para regularizar "chuecos" permitiría legalizar 40% de unidades faltantes

Se han regularizado 16 mil 500 vehículos de procedencia extranjera en la región sur del estado, alrededor del 40 por ciento de las unidades faltan por regularizar de la región sur del estado y norte de Durango, el Gobierno Federal amplió el plazo hasta el 30 de diciembre, cuando ya había cerrado el plazo en el pasado mes de septiembre; a nivel nacional, falta por regularizar vehículos de los estado de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Veracruz, vehículos que entraron después del decreto del 18 de octubre del 2021 que tienen problemas de nacionalización.

Raúl Villalba, coordinador de ONNAPAFA, indicó que en Parral y la región no cambiaron mucho las cifras de más personas que se hayan acercado al programa de nacionalización de automóviles extranjeros desde mediados del año. Indicó que él como representante de la asociación, ha ido tres veces a la Ciudad de México para tocar las puertas de gobernación para la regularización de los automóviles que faltan.

Aseguró que no se ha tenido la apertura con REPUVE federal, sin embargo, no quitan el dedo en el renglón. Faltan aún los vehículos fronterizos que fueron mal plaquedos en el estado de Guerrero, Michoacán, Estado de México y de Veracruz, vehículos que entraron después del decreto del 18 de octubre del 2021 que tienen problemas de nacionalización, donde ya van tres ocasiones que no hay apertura.

Continuarán tocando puertas para que se regulen todos los autos, ya van a ser dos años en que comenzó el proceso de regularización y todavía no se terminan de regularizar todos los vehículos. Se han visto beneficiados varios estados de la República, con los 2 mil 500 pesos que se pagan de impuesto. De los que contempla el decreto, no son muchos los autos que faltan por regularizarse.

Indicó que en Parral y la región ya se han regularizado alrededor de 16 mil 500 vehículos de procedencia extranjera, alrededor del 40 por ciento de las unidades faltan por regularizar y se encuentran en el padrón de esta región sur del estado y norte de Durango. También indicó que a nivel estatal fueron alrededor de 180 mil vehículos en el estado los que ya fueron nacionalizados. Hasta el mes de septiembre, se llevan un millón 751 mil 263 unidades regularizadas.

Así también han sido varios los estados que se vieron beneficiados con este programa federal, ya que se pavimentaron calles con el pago de los 2 mil 500 pesos que se pagaron de impuestos. El 52 por ciento de los vehículos regularizados pertenecen a los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, donde en Chihuahua se han registrado más de 310 mil regularizaciones en 21 módulos que se instalaron en los municipios.

Además, aún faltan por regularizar los autos extranjeros que traen número de serie. El Gobierno Federal aún no autoriza las unidades que comienzan con letra. Consideró que se deben de destrabar las negociaciones del Repuve, autos que no debieron haberse registrado, los registraron y ahora debe de autorizarse la nacionalización de alrededor de mil 500 autos que se registraron en otros estados.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral