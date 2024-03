Ante caída de producción minera, industria estatal tendría que importar del extranjero

Ante la disminución de 20% en la extracción de oro en el país durante 2023, del plomo en un orden del 30.1%, del zinc en 24.7% y de la plata en 11%, valores también negativos en la producción minera de Chihuahua, se teme que industrias como la aeroespacial y la electrónica (las de mayor empuje en el estado), busquen satisfacer su demanda en otros países como Perú, Brasil y Australia: advierte el presidente del Clúster Minero, Pedro Méndez, al subrayar que los resultados de la Estadística de la Industria Minerometalúrgica del Inegi son reflejo de que las mineras no están invirtiendo en exploración de nuevos yacimientos.

Información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) expone que a nivel nacional disminuyó un total de 23.2 por ciento la extracción de oro luego de que en 2023 se registraran 9 mil 333 toneladas que representan una baja respecto a 12 mil 159 toneladas extraídas.

La plata registró una disminución del 11 por ciento, en 2023 se extrajeron 474 mil 413 toneladas, que sumaron menos comparado con las 533 mil 147 toneladas de 2022, esto de acuerdo con el Inegi.

El estudio de datos del Inegi revela que al igual que los otros metales, el plomo registró una baja luego de acumular 16 mil 291 toneladas que representan una disminución del 30 por ciento comparado con los 23 mil 298 toneladas.

El cobre registró un total de 61 mil 865 toneladas durante 2022, cifra que se coloca por encima de las 56 mil 784 toneladas que se sustrajeron del suelo durante el año pasado, esto de acuerdo con datos oficiales.

El zinc bajó su extracción un 24.7 por ciento, en 2023 se extrajeron un total de 47 mil 903 toneladas del metal, esto representa una caída comparada con los 63 mil 605 toneladas que se añadieron a la estadística.

Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Cluster Minero de Chihuahua, atribuyó la baja en la extracción a la ausencia de nuevos proyectos mineros en México y Chihuahua, situación derivada de la ausencia de permisos ambientales.

En la opinión de Méndez Alvídrez, se carece de colaboración entre el sector privado y público ya que no se está tomando en cuenta el impacto que la minería deja en estados como Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Sonora y otros, donde miles de personas se beneficias de manera directa e indirecta.

El entrevistado explicó que en el panorama internacional existe una demanda sostenida por los metales preciosos y aunque México tiene el potencial para satisfacer la necesidad de diversas industrias, la disminución en la extracción está haciendo que el país pierda terreno.

En este panorama se ven a países como Perú, Chile, Argentina y Brasil como los competidores de México ya que en estos países se otorgan más facilidades desde el sector público.

Aseguró que en Chihuahua no solo existe un estancamiento, sino que hay una tendencia que desfavorece el crecimiento y el desarrollo en la industria dedicada a la extracción de metales preciosos.

Disminuyeron más del 37 por ciento inversiones extranjeras en la minería en México

Según los datos de la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa del sector de la minería en México tuvo una disminución de hasta el 37.9 por ciento en los periodos comparados de 2021 y 2023.

Los datos oficiales revelan que la inversión nacional en la minería en 2023 ascendió a 3 mil 9 millones 142 mil 938 dólares, que representaron una caída respecto a los 4 mil 847 millones 324 mil 752.

En estados mineros como Chihuahua, la IED registró una caída de casi el 60 por ciento en el mismo periodo comparado, de acuerdo con el análisis de los datos emitidos por la dependencia federal.

Al corte de 2021, el estado más grande de la República acumuló un total de 354 millones 908 mil 051 dólares; sin embargo, para el cierre del año pasado se registró un total de 143 millones 288 mil 621 dólares invertidos en el sector de la extracción.

Por su parte, Pedro Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clúster Minero de Chihuahua, explicó que en los últimos años no se han logrado reponer las unidades mineras que se van cerrando, por lo que la producción minera ha tenido disminuciones, no solo en Chihuahua, si no a nivel nacional.

Otro problema que enfrenta la minería en el estado y a nivel nacional, es la falta de incentivos fiscales durante la última década, ya que anteriormente los gastos de exploración eran deducibles de impuestos.

En la opinión del presidente del Cluster, la falta de incentivos fiscales se lograba cubrir con la participación de inversión extranjera, no obstante, actualmente no se aprueban concesiones nuevas, lo que impide que el sector minero crezca, por lo que se consideró este como el principal problema.

De acuerdo con lo destacado por el representante del gremio de la metalurgia en Chihuahua, hasta el 95 por ciento de los permisos que se requieren para la industria de la extracción deben de ser otorgados por el Gobierno Federal.

Actualmente no hay un proyecto minero en Chihuahua con vigencia para más allá del 2030, según lo declarado el entrevistado; se expone que la actividad minera solo tiene proyecciones para seis años.

De acuerdo con el entrevistado, las industrias aeroespacial y eléctrica podrían resentir la situación de manera directa debido a que las materias primas en este sector son proveídas por la industria extractiva.

El ramo aeroespacial y la industria eléctrica dependen de materias primas como el oro que se utiliza como conductor de energía, en este sentido se explica que las empresas de este ramo podrían comenzar a buscar el producto en otro país.

Así pues, se podría ver afectada la cadena de proveedurías de servicios, ya que con la caída de la extracción, se podría registrar un alza en los costos de los minerales; esto según lo expuesto por el entrevistado.

De acuerdo con especialistas como Gerardo Duran Alarcón, director del Cluster Minero de Chihuahua, el sector de la minería es crucial en la economía del estado de Chihuahua, ya que por cada empleo directo que se genera hay cuatro más indirectos.

Aseguró que el crecimiento económico del país se ve afectado y el desarrollo sostenible depende de la industria extractiva, por lo que las afectaciones en este gremio repercuten de forma directa e indirecta.

Indicó que en entidades como Chihuahua, se teme que no haya proyectos que tengan viabilidad a más allá del 2030, periodo en que los empleos de la industria extractiva en la entidad podrían verse afectados.

De acuerdo con el Panorama Minero en Chihuahua existen 3 mil 348 títulos de concesión minera que abarcan una superficie de 2,060,891.00 hectáreas (has); 15 asignaciones mineras con una superficie de 29,955.2166 has y 9 zonas de reservas mineras con una superficie de 11,107.18 has.

Se expone que en el estado de Chihuahua actualmente se tiene 15 zonas de Asignación Minera que fueron protegidas para su exploración por el Servicio Geológico Mexicano, amparando una superficie de 29,955.2166 has.

El Estado es tradicionalmente minero desde la época de la Colonia, a partir de la cual, se han venido explotando importantes yacimientos minerales, que regionalmente se pueden enmarcar dentro de 12 regiones mineras.

Entre ellas se encuentran Juárez, Casas Grandes, Ojinaga, Camargo-Jiménez, Madera, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Parral, Cuauhtémoc, Témoris, Ocampo y Batopilas, esto según lo expuesto en el documento oficial.

Valor de la producción minera cayó 10.3 por ciento en 2023

Hasta enero de 2024 se calculó que el valor de la producción minera estaba en 3 mil 688 millones de pesos que representan una caída del 10.3 por ciento respecto al mismo mes del año 2023, esto de acuerdo con la información del Centro de Información Económica y Social en Chihuahua.

De acuerdo con la información referida, Guadalupe y Calvo se colocó como la localidad que encabeza la lista al registrar 820 millones de pesos generados al corte acumulado de enero de 2024.

A continuación se presenta la lista del valor de la producción minera por municipio en millones de pesos(mdp): Chinipas que registró 702, Madera con 622, Ocampo 561, Santa Bárbara 361, Urique 340, Guazapares 142, Cusihuiriachi 75, San Francisco del Oro 52, Hidalgo del Parral 9, Temósachic 4, Ascensión 1 y Matamoros 0.5.

Según los datos del Inegi, en Chihuahua la extracción de oro cayó un 5.1 por ciento, en 2023 se logró una extracción de mil 289 toneladas de oro que se colocaron por debajo de las mil 358 que se sacaron durante 2022.

La plata registró una baja del 1 por ciento, el año pasado se registró una extracción de 110 mil 911 toneladas, que sumaron menos respecto a las 112 mil 080 toneladas que se extrajeron en la entidad en el periodo de 2022.

El plomo registró una baja del 14 por ciento, en 2023 se extrajeron 2 mil 483 toneladas y en 2022 se extrajeron 2 mil 902 toneladas, lo anterior de acuerdo con los datos referidos por el estudio del Inegi.

El zinc registró una caída del 11.8 por ciento luego de que en 2022 se sacaran del suelo 6 mil 453 toneladas, que se colocaron por encima de las 5 mil 689 toneladas que se explotaron en Chihuahua durante 2023.

En 10 años una de cada tres mineras dejó de operar

En los últimos diez años disminuyeron un 30 por ciento las empresas mineras que operan en Chihuahua, de acuerdo con el Inegi, hasta el corte de 2023 se registraron un total de 120 establecimientos que representan una baja respecto a los 174 que se registraron en 2014.

Se contabiliza un total de 54 establecimientos que ya no están en la estadística, en la última década, uno de cada tres establecimientos dedicados a la minería dejó de operar en el estado de Chihuahua.

En Chihuahua son un total de 105 establecimientos dedicados a la minería, a esta cifra se le suman otros 15 establecimientos dedicados a los servicios relacionados con la metalurgia, esto de acuerdo con los datos referidos.

Cuauhtémoc Hay riesgo de accidentes en minas abandonadas por demanda de minerales

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social actualmente se generan 10 mil 612 empleos formales en la industria de la extracción, esto representa una disminución de casi el 6 por ciento respecto a los 11 mil 279 empleos generados en 2014.

Aunque el estado se mantiene entre los principales extractores de minerales a nivel nacional, esta actividad lleva una tendencia a la baja según los comparativos analizados, ya que tanto el número de empleos generados, como el número de patrones afiliados registra una caída.

De acuerdo con los entrevistados, la minería podría continuar con una tendencia a la baja a pesar de contar con el potencial necesario para detonar, la situación con el último Gobierno ha impedido que se recupere la industria.

Publicada originalmente en El Sol de Parral