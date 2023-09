Aumentan 75% quejas contra escuelas ante la CEDH respecto a 2022

Este año aumentaron las quejas del sector educativo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el periodo de enero al mes de agosto del 2022 se registraron 8 quejas mientras que en este año ya van 14 reportes de padres de familia y de alumnos que les han negado la entrada a las instituciones educativas, Juan Armando Portillo visitador de la comisión indicó que estos actos agreden al Artículo 3 de la Constitución, el cual garantiza el derecho a la educación.

Juan Armando Portillo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que aumento en seis casos más este año, son quejas en contra de maestros que no permitieron el acceso a las escuelas a niños y jóvenes por diferentes motivos, principalmente por traer largo el cabello, no acudir con el uniforme, no haber pagado las cuotas escolares, así también por discriminación hacia el alumno.

Mencionó que los casos por discriminación se dan cuando uno de los maestros se niega a aceptar a un estudiante en su grupo por considerarlo que tiene capacidades diferentes, lo cual también trasgrede su derecho a la educación, señaló que tanto los padres de familia como estudiantes de Medio Superior acuden a la oficina de la comisión estatal para interponer sus quejas.

Estas quejas se dan principalmente en los niveles de primaria y secundaria y en menores casos en estudiantes que cursan sus estudios medio superior, como el Cbtis 228, Conalep y Cobach, menciono que en los tres niveles de educación de primaria, secundario y medio superior van similares los casos presentados, sin embargo en Primaria se recibieron 7 quejas, en secundaria 5 quejas y en medio superior 4 de ellas.

Por otra parte informó el visitador de la comisión que estos casos vienen a violentar el artículo tercero de la constitución mexicana, donde se garantiza el derecho a la educación a los niños y jóvenes, hay directores y maestros que ponen como justificación que estos alumnos no cumplen con el reglamento interno de las instituciones.

Sin embargo consideró el visitador que la Constitución Mexicana está por arriba de cualquier reglamento interno de las escuelas, de igual manera indicó que en la comisión se han recibido dos casos de acoso sexual en los estudiantes, estos se dieron entre los mismos alumnos de las escuelas y fueron reportados a la oficina de Derechos Humanos, sin embargo mencionó que el acoso sexual puede presentarse tanto entre alumnos como de profesores hacia un alumno.

Así también señaló que ellos reciben las quejas y emiten las recomendaciones a los maestros y directores de las escuelas, en caso de emitir medidas cautelares para estos hechos, por su gravedad o complejidad se habla a las autoridades educativas como a las inspecciones escolares, las oficinas de la coordinadora o a los Servicios Educativos del Estado.

Precisó para finalizar que del mes de enero al mes de agosto del 2022 se registraron 8 quejas mientras que en este año ya van 14 reportes de padres de familia y de alumnos que les han negado la entrada a las instituciones educativas, mencionó que nadie tiene el derecho de negarle el acceso a un niño o joven para ingresar a la escuela, maestro y directores deben de ver para que cada alumno lleve sus clases, es un derecho constitucional.

