Busca la JMAS de Parral regularizar a usuarios con programa "El que nada debe, agua tiene"

Del adeudo histórico que registra la JMAS por 92 millones de pesos buscarán recuperar el 50 por ciento del rezago a través del programa “El que nada debe, agua tiene”, el cual tiene como objetivo regularizar a los más de cinco mil usuarios que deben con descuentos de hasta el 95 por ciento.

Juan Plancarte, director ejecutivo del organismo, informó que esta iniciativa no pretende recuperar el saldo de la cartera vencida, sino a los usuarios que han dejado de pagar porque sus recibos exceden sus capacidades económicas.

Fue durante esta semana en la fronteriza Ciudad Juárez donde la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, informó sobre el programa “El que nada debe, agua tiene”, mismo que consiste en brindar descuentos a usuarios morosos que tengan una antigüedad mínima de 6 meses.

En este sentido, Juan Adrián Plancarte, director ejecutivo de la JMAS en Hidalgo del Parral, señaló que el programa se aplicará a nivel Estado, y que, en este sentido, la ciudad no se quedará fuera, pues señala, ya se recibirán las solicitudes para elegir a los beneficiarios.

Según externó, los descuentos pueden llegar hasta un 95 por ciento, y que, como requisito para ellos, es que el usuario tenga una deuda vigente por más de 6 meses, por lo que hizo un llamado a la población que aplique con este concepto a que acuda a las oficinas de la JMAS a solicitar el apoyo.

Juan Plancarte señaló que actualmente en la ciudad de Parral existe una deuda de 92 millones de pesos por parte de usuarios que no han realizado los pagos del recibo mensual, y que ante la deuda acumulada que tienen, prefieren no seguir pagando.

Ante ello, el director ejecutivo prevé que el 50 por ciento de los deudores se acercarán a realizar el convenio, debido a que el resto son propietarios de casas que están abandonadas.

No obstante, refiere que este programa no tiene fines recaudatorios, pues destaca, es con la intención de ayudar a que se regularicen los usuarios y puedan estar nuevamente en el listado de cuentas activas de la JMAS, ya que según explicó lo importante no es el recurso, si no el usuario.

En este sentido, prevé que por el pago del 50 por ciento de los usuarios que se acerquen, pueda llegar a cubrirse hasta 45 millones de pesos como pago, por lo cual, se refleja de manera inmediata.

Plancarte explicó que este adeudo de cuentas puede deberse a varios motivos, uno de ellos, por viviendas que han sido abandonadas y que nadie responde por ellas; otro es derivado del desinterés de la población por acudir a regularizar la situación.

