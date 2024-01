Busca municipio se le de la facultad dar mantenimiento a accesos a Parral por la Vía Corta

Busca el Municipio que se le otorgue la facultad de la carretera Vía Corta a Chihuahua para darle mantenimiento y rehabilitar sus condiciones, además, se busca que se implementen mecanismos de seguridad para cuidar de los transportistas y conductores en general. Según refirió el alcalde de la ciudad, César Peña Valles, solicitará al Gobierno Federal que se tenga mayor seguridad en esta vía a través de la Guardia Nacional, y por su parte, reconoció la mancuerna que realiza el Gobierno del Estado con el local.

César Peña Valles, presidente de Parral, reconoció que las condiciones de la carretera que conduce a Chihuahua por la vía corta no son las óptimas para que un conductor realice sus labores, por lo que señaló, busca que la Federación les otorgue la facultad para "poder entrarle".

Según mencionó, la carretera no tiene atención por parte de la Federación en materia de mantenimiento y seguridad, por lo que han estado buscando que puedan rehabilitarla desde sus funciones como Municipio, sin embargo no se ha logrado.

"Vamos a seguir insistiendo ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que se nos otorgue este tramo para poderle entrar en la rehabilitación", mencionó el edil.

En este sentido, destacó que durante los últimos meses diferentes legisladores presentaron ante la comunidad la gestión de recursos financieros para la rehabilitación de dicha ruta, sin embargo, no se han concretado, por lo que el Alcalde refirió que no se presuma el recurso hasta que no se haya logrado.

"Insisto que cuando se tenga esa inversión o se tenga segura ahora sí anunciarla, porque lo único que hacen es estar engañando a los ciudadanos parralenses", dijo.

Asimismo, el Presidente local informó que en lo que respecta a la seguridad de la misma, dijo que el tema se atiende en la Mesa de Seguridad, en donde se ha solicitado que elementos de la Guardia Nacional la vigilen y ofrezca la certeza de que el conductor pueda llegar sano y salvo a su destino.

Además, indicó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal han realizado buen equipo, reconociendo que han trabajado en coordinación para garantizar el orden público en estas zonas.

