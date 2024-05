Captaron cámaras Centinela momento de la agresión contra familia en la Vía Corta

Cámaras de programa Centinela captaron el momento exacto del atentado en contra de la familia en la Vía Corta. El Fiscal de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo, manifestó que se cuenta con material de investigación sobre cómo ocurrieron los hechos; sin embargo, no dio detalles del mismo con el fin de no entorpecer las labores de investigación.

Tras el atentado ocurrido la tarde de ayer en la carretera Parral – Chihuahua, también conocida como la Vía Corta en contra de una familia, el Fiscal de Distrito sur Juan Carlos Portillo, manifestó que las cámaras de seguridad instaladas por el programa Centinela, captaron el momento exacto en que ocurrieron los hechos.

Señaló que dicho material, será utilizado para las labores de al menos dos líneas de investigación por parte de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y con ello, dar con el posible paradero de los homicidas de la pareja de 34 años y de dos menores.

Sin embargo, por motivo de no entorpecer las labores de investigación, el Fiscal señaló que no puede dar detalles sobre lo ocurrido; no obstante, se cuenta con suficiente información para iniciar con las labores correspondientes.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Asimismo, indicó que, en la escena, fueron embalados al menos 150 casquillos de bala percutidos pertenecientes a 9 milímetros y 7.62x39, este último, utilizado por el arma AK-47, también conocida como “Cuerno de Chivo”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es de recordar que, posterior al atentado, al menos cuatro personas; tres menores y una mujer, fueron ingresados al Hospital de Jesús, luego de resultar con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, tras sufrir un atentado en la Vía Corta.

Parral Mujer victimada en la Vía Corta era dueña de carril de carreras de caballos en Maturana

Fue al cabo de unos minutos que, en el lugar pereció el joven identificado como Ezequiel R.S. de 17 años de edad mientras era intervenido de manera quirúrgica y que debido a la gravedad de las heridas, no sobrevivió.

De igual manera, a primeras horas de este día, la jovencita identificada como Ángela R.S. de 14 años de edad, perdió la vida, luego de debatirse entre la vida y la muerte tras sufrir varias heridas en el cuerpo también por proyectil de arma de fuego.

Publicada originalmente en El Sol de Parral