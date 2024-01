Carecen de intérpretes de lengua rarámuri cinco módulos del INE de la zona sur

Operan cinco módulos del Instituto Nacional Electoral sin intérpretes de lenguas indígenas como el rarámuri o tepehuán en la zona sur de Chihuahua, y de acuerdo Leopoldo Hernández, vocal del Registro en Parral, es necesario que exista un traductor para interactuar con la población que no habla español. El entrevistado, informó que se intensificaron esfuerzos para credencializar a los chihuahuenses de esta zona con apoyo de las autoridades locales, y que incluso, municipios como Bocoyna y Guadalupe y Calvo, solicitaron la unidad móvil con este fin.

Este fin de semana se dio a conocer por parte del INE en su delegación Parral acerca de los trabajos que realizan en la Sierra Tarahumara para registrar en el padrón electoral a las personas que cumplen con los requisitos para votar durante estas elecciones, y que para lo cual, se destinó un equipo de trabajo mediante cuatro módulos móviles y uno fijo, en donde las personas pueden acudir para tramitar su identificación.

No obstante, se informó que el distrito noveno contempla a 27 municipios de la región sur en los cuales, existen comunidades indígenas en las que los pobladores no conocen o no dominan el castellano, por lo que mencionó que es necesario que se cuente con un intérprete oficial para atender estos casos.

Fue Leopoldo Hernández, titular de la Vocalía de Registro quien señaló que actualmente los módulos de aquellas zonas serranas en donde no se domina el español, interactúan con los pobladores a través de la coordinación con las autoridades locales o con compañeros que dominan la lengua rarámuri.

Sin embargo, explicó que en uno de los casos tienen a una persona originaria para auxiliar en los trámites y da como resultado una mejor organización entre los solicitantes y el personal del INE, por lo que aseveró, es necesario que existan intérpretes originarios en cada módulo de atención donde se atienden pueblos originarios.

Asimismo, indicó que, como instituto electoral, buscan que las elecciones se realicen con orden y control, destacando que el voto es una obligación y un derecho de los mexicanos, por lo cual, aprovechó para invitar a la población a tramitar su credencial en cualquiera de los cinco módulos que existen en el distrito.

El Vocal del Registro del Instituto, informó que las acciones van encaminadas a ayudar a los ciudadanos a tramitar su tarjeta de identificación antes de que culmine el periodo límite para ello, siendo éste el 22 de enero del presente año a través de los cinco módulos con los que se trabaja.

En este sentido, Leopoldo Hernández, titular de la oficina, indicó que cuatro de los módulos son de carácter móvil, es decir, que pueden acudir a diferentes puntos, sobre todo a las localidades más alejadas a las cabeceras municipales.

Por su parte, Huber Bermúdez quien es Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital de Parral, expuso que los módulos móviles están distribuidos por zonas estratégicas de la zona sur para obtener mejores resultados. En este sentido, explicó que existen en Guachochi, Urique, Guadalupe y Calvo y Parral, así como el fijo que se encuentra en nuestra ciudad en la avenida Niños Héroes.

