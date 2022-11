Caseta sismológica en Parral, ¿qué función tiene?

¿Sabías qué en Parral hay una caseta sismológica?, dicha caseta está ubicada en mina "La Prieta", está se estableció en el año 2006, la cual registra, almacena y distribuye datos del movimiento del terreno.

Tras la reciente actividad sísmica presentada en Hidalgo del Parral durante los últimos días, la cual se debe a un estiramiento de la corteza en el centro del estado, que corre del norte a sur, lo que se denomina “distensión del continente”.

Surge el interés de conocer cómo es que se registran los movimientos, por ello desde el año 2006 en la ciudad se construyó la caseta sismológica, administrada por el Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México.

En esta caseta se registra, almacena y distribuyen datos del movimiento del terreno para informar sobre la sismicidad de la región a las autoridades y a la población en general, además promueve el intercambio de datos y cooperar con otras instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e internacional.

El objetivo de esta red de monitoreo de sismos es que a través de la operación con altos estándares de calidad y de manera continua se registre la actividad sísmica.

Además de mantener un monitoreo continuo de los fenómenos sísmicos que tienen lugar en la región, usando instrumentos de aceleración, velocidad y desplazamiento.

Distribuir la información de manera oportuna y eficiente de la localización y magnitud de un sismo. También, cuando sea el caso y la cobertura de la red lo permita, proporcionar a las instancias correspondientes los parámetros necesarios para emitir alertas tempranas o iniciar protocolos de Protección Civil.

Asimismo, archivar y distribuir de manera eficiente a la comunidad científica, toda la información y datos generados.

De acuerdo con Víctor Hugo Espíndola Castro, del Servicio Sismológico Nacional, del miércoles al jueves se presentaron más de 20 sismos de magnitudes muy pequeñas, que van de 2.5 a magnitud máxima de 4.1, lo cual no quiere decir que no pudieron detonar otros sismos más pequeños, que no son posibles de localizar, pero que son muy cercanos a la región.

El de mayor magnitud fue el registrado el pasado día 15 de noviembre, alrededor de las 4:00 de la tarde y el último que localizaron fue el día 16 de noviembre por la mañana, a las 06:55, de magnitud 4.1 que no pasaron desapercibidos.

En lo que va de este milenio; es decir, del año 2000 a la fecha, es cuando más estaciones sismológicas se han presentado, en el 2013 hubo una secuencia sísmica muy fuerte al sur de Delicias y al norte de Hidalgo del Parral.

Publicada originalmente en El Sol de Parral