Cerrado desde 2021 registro de Bienestar para apoyar a madres trabajadoras en Parral

La Delegación Regional del Bienestar en Hidalgo del Parral, informó que en 13 municipios del sur de Chihuahua, hay un total de 624 mujeres integrando el padrón del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; quienes reciben un apoyo económico de 800 pesos mensuales entregados de manera bimestral; no obstante, desde mayo del año 2021, no se abren convocatorias para incorporar nuevos beneficiarios y hasta el momento no se tiene fecha.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras es uno de los Programas para el Bienestar que impulsa el Gobierno Federal, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 18 por ciento de los hogares en México están integrados por una sola figura de autoridad (padre, madre y/o tutor), la aplastante mayoría de las veces (en un 83.8 por ciento) por mujeres, quienes por sí mismas, ya sufren varias situaciones de vulnerabilidad.

Con este apoyo económico, se busca la manutención, cuidado y atención infantil de las niñas y niños que padezcan la ausencia temporal o permanente de uno o ambos padres, desde recién nacidos y hasta un día antes de cumplir los cuatro años de edad. En el caso de los menores que vivan con discapacidad, el apoyo se extiende hasta un día antes de cumplir los seis años y es de mil 800 mensuales, entregados cada dos meses.

Así mismo, en el caso de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad materna, el apoyo se les dará desde recién nacidos y hasta los 23 años de edad, con un monto de entre 360 y hasta los mil 200 pesos mensuales entregados bimestralmente.

El Programa tiene como prioridad a las personas que habitan en municipios indígenas o con población afromexicana de alto y muy alto rezago social, zonas con alto y muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo.

Cabe destacar que el apoyo, en todas las modalidades, será entregado de manera directa a la madre, padre o tutor a cargo de las y los beneficiarios, y el límite es de tres niñas o niños por hogar, salvo que se trate de nacimientos múltiples.

Los criterios y requisitos para recibir este apoyo son ser madre, padre solo o tutor de una niña o niño que aún no haya cumplido cuatro años de edad o, en caso de discapacidad, hasta un día antes de cumplir seis años, la madre, padre o tutor debe estar trabajando, buscando empleo o estudiando y no cuenten con el servicio de cuidado y atención infantil.

Los documentos requeridos son la Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia del niño o niña, así como de la madre, padre solo o tutor. Identificación oficial vigente en original y copia de la madre, padre solo o tutor (en caso de ser menor de edad se puede presentar pasaporte o acta de nacimiento).