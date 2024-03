Circulan más de dos mil autos sin regularizar en la región sur de estado

Circulan sin regularizar más de dos mil vehículos de procedencia extranjera en la región sur del estado de Chihuahua, de los cuales mil 500 quedan fuera del decreto presidencial que permite su legalidad, mientras que 500 no han acudido a realizar el trámite a pesar de que sí entran en los requerimientos establecidos, esto, de acuerdo con Raúl Villalba, coordinador de la Organización Nacional De Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) en Parral, quien explicó que estos coches son brasileños y australianos, entre ellos coches clásicos, de carga pesada, cuatrimotos, todo terreno y lanchas.

Raúl Villalba, coordinador de Onappafa en Parral informó que mil 500 vehículos no cuentan con certeza legal en México y tampoco entran dentro del decreto presidencial que permite la regulación.

Destacó que dentro los motivos por los que hay coches que no se han incorporado en el proceso de matriculación en alguna oficina de autoridades mexicanas, están quienes ingresaron con permiso de Internación Temporal, se venció y la situación legal cambió.

También detalló dentro de los mil 500 vehículos que no se podrán reglamentar, están los coches fronterizos, estos automóviles sólo pueden circular 25 kilómetros dentro del territorio Ciudad Juárez y Ojinaga, sin embargo, fueron traídos a la región sur.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Explicó que también hay coches de origen brasileño y australiano que no tienen papeles oficiales en México y se les ha argumentado que no se pueden regularizar porque se violan tratados internacionales, no obstante, Villalba argumenta que ésos carros fueron importados en Estados Unidos y pagaron los aranceles correspondientes en Estados Unidos.

Parte de los automotores que no se pueden legalizar son coches clásicos que se armaron antes de 1980, estos medios de transporte, se destacó, tampoco entran en los lineamientos establecidos.

En toda la región sur del estado se han regularizado más de 18 mil vehículos extranjeros, no obstante, aún quedan pendientes dos mil automóviles que carecen legalización en el suelo mexicano.

Se destaca que el plazo se vencería el próximo 30 de marzo, no obstante, la semana pasada se dio conocer que el vencimiento se amplió hasta el próximo 1 de octubre, con el objetivo de brindar legalidad a los coches restantes.

Detalló que 500 coches sí entran dentro del decreto, no obstante, los dueños no han acudido a realizar el trámite, por lo que destacó que las administraciones municipales deberían de incentivar la regulación, ya que se ven favorecidos por los recursos recabados.

Nota: El Sol de Parral