Colectivos de búsqueda unen esfuerzos a nivel nacional para localización de personas

“Estamos en constante en comunicación con madres de otros colectivos a nivel nacional para compartir información sobre la búsqueda de nuestros hijos, buscamos a uno, buscamos a todos”, así lo expresaron las mujeres que integran el Colectivo 10 de Octubre, quienes actualmente están dando seguimiento a los casos de 67 personas desaparecidas en la región sur del estado, además de que cuatro familias de Jiménez y Allende buscan integrarse para redoblar esfuerzos.

El Colectivo 10 de Octubre, integrado por madres buscadoras de la región sur del estado de Chihuahua, destacaron la importancia de mantener la comunicación con los colectivos a nivel nacional.

Lo anterior indicaron que es con el objetivo de coordinar acciones y compartir información sobre las investigaciones en torno a los casos de desaparición. “Estamos en grupos en donde todas las madres compartimos las fichas de nuestros hijos, para apoyarnos en su búsqueda”.

Explicaron que a través de esta acción logran tener el enlace: “Somos cientos de mujeres que nos encontramos tras el rastro de nuestros seres queridos, por lo que tenemos un movimiento nacional por nuestros desaparecidos cada año se toman talleres y reuniones virtuales”.

Señalaron que, tras la coordinación de acciones con los colectivos, fue en el 2018 cuando lograron localizar a un joven de la región sur que se encontraba en calidad de desaparecido, mismo que estaba privado de la libertad en Baja California.

“Lo tenían reclutado, le ofrecieron un trabajo sin embargo no era lo que él esperaba, llegó a una comandancia debido a que tuvo el conocimiento de que su familia lo estaba buscando sin embargo en el sistema no aparecía su ficha, debido a que las autoridades no intercambian los datos”.

Recordó que afortunadamente lograron rescatar al joven, quien se encontraba en condiciones deterioradas de salud.

De igual forma destacó que actualmente se encuentran con el seguimiento de 67 casos de personas desaparecidas en esta región, además de que al colectivo han buscado unirse cuatro familias del municipio de Jiménez y Zaragoza.

