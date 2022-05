Crearán productos turísticos para promocionar a Parral

La Dirección de Turismo del Gobierno del Estado, planea la creación de productos turísticos de cada uno de los municipios para promocionarlos a nivel nacional e internacional, es así como en Parral se prevé fortalecer la marca Villa, el objetivo de atraer a los visitantes y generar un desarrollo económico.

Gerardo Vidales, director de Turismo del Estado, declaró que definitivamente Parral es uno de los emblemas turísticos más importantes en el estado de Chihuahua; sin embargo, han estado visitando los diferentes municipios, ya que se están enfocando en la creación de productos turísticos, con la suma de los elementos atractivos con los que cuentan las localidades para poderlo vender como tal.

Comentó que Parral y la región tiene un plus que no lo posee ningún otro municipio que es la marca Villa, la cual es muy vendible, no solamente a nivel estatal, sino nacional e internacional.

Gerardo Vidales, director de Turismo del Estado. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Argumentó que lo que se está haciendo con los empresarios y el Municipio, es armando el plan que se va a seguir durante los próximos seis años, para la creación de dichos productos turísticos y fortalecer la marca Villa, con la intención de que no sean elementos aislados.

Por lo anterior indicó; "Lo que se pretende es que no se vea una cabalgata por un lado, que no se vean las minas por otro, sino que sean parte de un producto en donde la gente pueda venir y lo podamos vender también a nivel nacional e internacional y que las personas que vengan a Parral, no solamente llegan de paso, sino que tenga una estadía y beneficie la ocupación hotelera".

Destacó que para alcanzar estos objetivos es necesario capacitar al empresariado, personalizarlo y profesionalizarlo, ya que al recibir turistas, es preciso que estos brinden un buen trato para que se vayan con una buena impresión, para que al momento de regresar a su lugar de origen, tengan una buena imagen de Parral; "Una mala atención al turista puede resultar contraproducente, van a regresar a su lugar de origen y van a empezar a hablar mal y eso no beneficia al lugar".

Refirió que como gobierno ya se tiene ubicado al sector turismo, el cual tiene que ver con la iniciativa privada, misma que desempeña una parte fundamental en el desarrollo turístico de la región.

El entrevistado indicó; "ahorita hay un furor por salir, por conocer, el turismo en Chihuahua realmente nunca murió, siguió fortalecido, se vio de alguna manera vivo con el turismo regional, afortunadamente son de las pocas cosas que podemos decir que nos dejó la pandemia, los mismos chihuahuenses estamos queriendo conocer lo que tenemos en el estado; ahora en las Jornadas Villistas que ya se aproximan, yo creo que será un claro ejemplo de ello".