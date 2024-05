Crisis financiera en El Oro; falta de circulante afecta a más de 300 trabajadores y a comercios

La falta de liquidez financiera en la alcaldía de San Francisco del Oro está provocando una severa crisis en el poblado, ya que se trata de su segunda fuente de empleo después de la compañía minera Frisco y sus más de 300 trabajadores han dejado de percibir su salario en lapsos de hasta tres quincenas seguidas.

La situación ha desencadenado una serie de protestas que incluso llegaron a la casa del edil Arturo Huerta. Los afectados manifiestan que no tienen ni para comer y el comercio local está reportando caídas en sus ventas de hasta el 50 por ciento.

Delicada situación es la que se vive en el municipio de San Francisco del Oro luego de que el presidente Arturo Huerta Luévano solicitara un crédito financiero superior a los seis millones de pesos con un interés elevado. Esto provocó que el Ayuntamiento se quedara sin capital mensual, obligándolo a tomar las partidas de la nómina para pagar el interés del préstamo. Esta situación dejó en una crisis social dado que más de 300 trabajadores dejaron de percibir el sueldo quincenal durante un mes y medio, afectando la circulación de capital en la localidad.

Mediante la investigación se estableció que el Gobierno local de San Francisco del Oro inició con el pago impuntual de la quincena a los más de 300 trabajadores que laboran en las diferentes áreas del Municipio a partir de noviembre del año pasado en el que “el profe” no pagó las quincenas, por lo cual comenzaron las manifestaciones y marchas.

De acuerdo a la información, el presidente municipal Arturo Huerta Luévano realizó la adquisición de un préstamo financiero con un interés alto, provocando que los ingresos fueran destinados para cubrir las deudas dejando así la nómina sin recursos.

Siete millones de pesos en crédito con un alto interés causó crisis social

El problema se originó cuando da inicio la actual Administración Pública Municipal, dado que, de acuerdo al propio Presidente, en las arcas locales no había suficiencia presupuestaria. Por lo que tuvo que solicitar créditos para pagar sueldos y aguinaldos en primera instancia durante el 2021.

Posteriormente, el Edil solicitó un crédito cercano a siete millones de pesos, de los cuales mensualmente se realiza un pago de puro interés de 1 millón 187 mil 84 pesos.

Es decir, en un año el Municipio pagó 14 millones 245 mil con 8 pesos para interés, recalcando que no se ha abonado al capital; es decir, a la fecha la Presidencia adeuda los siete millones de pesos a la financiera, situación que ha provocado la crisis en la región aurífera, pues el efectivo ha dejado de circular.

Foto: Adrián Barrón / El Sol de Parral

Un préstamo fuera de la ley: No fue autorizado por Cabildo ni por el Congreso

De acuerdo a los resultados de la Auditoría Superior del Estado (AES), el Ayuntamiento de San Francisco del Oro no aprobó de manera legal que se solicitara el préstamo; sin embargo, este se realizó sin analizar el mercado, además sin ser considerado por el Congreso del Estado. De acuerdo a la diputada local, Leticia Ortega Máynez, se encontraron diversas irregularidades en la solicitud del préstamo y que una de ellas es que no se autorizó el crédito por la primera autoridad del Municipio.

Ortega Máynez refirió que dicha auditoría reveló las inconsistencias en el préstamo, por lo que aseguró que las investigaciones respecto al caso de El Oro continuarán hasta esclarecer el problema, adelantando que si se encuentran delitos que perseguir contra el Alcalde o cualquier otra autoridad, se emprenderán las denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, debido a la falta de votos en la sesión de Cabildo donde se presentó la propuesta de pedir el préstamo, además de que dicha propuesta no fue enviada al Congreso del Estado para su análisis, por lo que las investigaciones van en proceso.

Foto: Adrián Barrón / El Sol de Parral

Adeuda 10 millones de pesos a la fecha

En entrevista con la síndica de San Francisco del Oro, Ana Laura Vázquez, informó que actualmente la Presidencia local tiene vigentes cuatro préstamos, tres con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, entre los que se desglosan los siguientes: un primer préstamo de 1.5 millones de pesos con fecha de terminación, del cual, mensualmente se aportan 144 mil 329; otro más de 1.5 millones de pesos con fecha de término al 30 de junio del 2024, de los cuales se destinan 195 mil 675 pesos y un tercero de 8 millones de pesos, de los que se paga 1 millón 187 mil 84 pesos al mes.

Además se informó que existe una cuarta deuda de 8 millones de pesos, misma que concluye el contrato el 30 de junio para la cual, se pagan sólo 360 mil pesos al mes, destacando que esto va sólo para el pago de intereses, sin haber abonado al capital, por lo que la deuda se mantiene en su préstamo inicial.

La entrevistada explicó que las deudas cubren la mayoría de los ingresos mensuales que llegan al Municipio, pues detalló que de manera mensual se reciben 4 millones de pesos por concepto de participaciones, refiriendo que en, en contraste, egresan en pagos para las deudas 1 millón 887 mil 88 pesos, recalcando que existe un déficit financiero para saldar las cuentas.

Así también, dijo que el caso de la nómina municipal es otro reto para cubrir al mes, pues informó que se tienen contratadas a más de 300 personas que realizan labores operativas y administrativas en la Presidencia, lo que se refleja en un ingreso de 1.5 millones de pesos de manera mensual, pago que no se ha realizado debido a que no hay recursos.

Caos por falta de circulante activo

Cabe mencionar que el Municipio es la segunda fuente de empleo en toda la localidad y que de nómina se emplean 1.5 millones de pesos al mes, en este caso desde hace un mes y medio los más de 300 trabajadores no han percibido un solo peso por sus labores al frente de la Administración, lo que refleja que no existe un circulante de efectivo causando una crisis social en todo el pueblo.

Desde comercios como panaderías, tiendas de ropa, supermercados y hasta cantinas, han reportado un recorte de hasta el 40 por ciento de su mercancía, pues señalaron que los habitantes ya no tienen dinero para acudir por sus insumos, ni siquiera para los que son de mayor prioridad como los alimentos.

La falta de recursos en la Presidencia Municipal ha desatado una crisis social que afecta a todo el pueblo, pues hay deudas, créditos entre la misma sociedad y no hay forma de pagar.

En el caso de la panadería, los propietarios refirieron que ha sido un cambio muy considerable, pues explicaron que solían tener la panadería llena con variedad de productos, desde conchas de chocolate, donas, repostería, entre otras.

Sin embargo, hoy el escenario es tétrico y hasta triste, pues la vitrina luce vacía, sin variedad de producto debido a que no hay dinero para comprar. Dijeron que hasta incluso, algunas familias acuden pero a pedir dinero para enviar a sus hijos a estudiar a Parral, desde los 20 hasta los 100 pesos.

“Ya producimos sólo el 50 por ciento, pero es un azar porque puede que ni siquiera lo vendamos y se nos echa a perder (...) las tiendas antes nos pedía pan de dulce y pan blanco, ahora nos piden de uno solo. No hay dinero en el pueblo”, señalaron.

Por otra parte, en la paletería que se ubica sobre la avenida principal dieron a conocer que han llegado a tirar litros de nieve debido a que se “hace mala” de tanto estar en el congelador, que se han reducido a tener inventario porque no se vende. Coincidieron que se ha reducido el 50 por ciento del suministro de la mercancía.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Negocios cerrados y el pueblo sumido en crisis financiera

La falta de recursos en la Presidencia Municipal ha desatado una crisis social que no solo afectó a trabajadores, sino a todo el pueblo, pues hay deudas, créditos entre la misma sociedad y no hay forma de pagar. En el caso de las tiendas, tienen créditos que no han sido saldados, dejando que la tienda no pueda suministrarse de insumos, afectando así a la economía del pueblo.

Mediante un recorrido hecho por esta Casa Editora se observaron diferentes negocios cerrados a causa del faltante de dinero, desde papelerías, tiendas de ropa, cantinas y otros negocios, y de acuerdo a los vecinos, hay quienes decidieron cerrar debido a la falta de capital para invertir.

65% de los habitantes en El Oro no pueden pagar el servicio a la JMAS

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento en El Oro dio a conocer que esta crisis social también afecta a este organismo estatal, pues informó que la dependencia en la localidad es autosustentable, es decir, que los gastos que se tienen para el desarrollo de las actividades operativas y administrativas se financian con el pago de a quienes se les presta el servicio, es decir, a los habitantes de El Oro, por lo que al no tener dinero no acuden para pagar el recibo mensual.

Fue a través de Lizbeth Acosta quien explicó que, antes de la crisis social se tenía un padrón de que solo el 50 por ciento de la población pagaba su recibo de agua, y ahora en la crisis, se redujo a un 35 por ciento los habitantes que realizan su respectivo pago.

Explicó que esto ha afectado al funcionamiento del organismo, pues señaló que todos los gastos se sustentan del pago de los usuarios, y que esos gastos van relacionados al pago de nóminas y de servicios como la energía eléctrica. Es decir, la titular refirió que mes con mes tienen que pagar el servicio de electricidad sin falta ya que si no lo pagan, el Municipio se queda sin agua.

La entrevistada mencionó que hay dos prioridades en la dependencia para pagar, siendo el recibo de energía eléctrica y la nómina de los trabajadores, aunque reveló que este último concepto puede realizarse en una o más exhibiciones, pues mencionó que hay quincenas en que aún no se completa el pago, por lo que se les da una parte y así hasta completar.

Consideró que la crisis en el Ayuntamiento está afectando todos los sectores productivos de El Oro y que esto debe de tener una solución, dado que se está recrudeciendo la situación y cada vez es más difícil liquidar las deudas.

Hartazgo social: Protestan afuera de la vivienda del Alcalde

Por lo anterior, decenas de auríferos se organizaron durante la última semana de abril para emprender una manifestación, que de inicio, comenzó en la Plaza del Ferrocarril y avanzó hasta la Presidencia Municipal, donde se esperaba que se encontrara el presidente municipal Arturo Huerta Luévano. Al paso de la manifestación, hombres, mujeres y hasta niños caminaron exigiendo que se haga justicia con los pagos.

No obstante, el alcalde no se encontraba en la oficina y bajo el lema de: “El Pueblo Unido Jamás Será Vencido”, los manifestantes tomaron el camino que conduce hacia la vivienda del presidente y emitiendo mensajes como “Fuera Huerta”, “Nosotros te pusimos, nosotros te quitamos” y hasta con acusaciones de robo, las decenas de personas acudieron al domicilio del Presidente para manifestarse al exterior de su vivienda.

