Crisis financiera en San Francisco del Oro deja a trabajadores sin sueldo por dos quincenas

Trabajadores de la presidencia de San Francisco del Oro cumplirán dos quincenas sin percibir su sueldo por la falta de liquidez financiera que persiste en el municipio, afectando a más de 300 empleados de la nómina local. Blanca Nájera, quien es empleada operativa, explicó que, a consecuencia de los malos manejos, se han visto desalojos de vivienda hacia algunos trabajadores que no pudieron pagar la renta de sus hogares, así como un incremento en la deuda de préstamos con terceros para sobrevivir en el municipio.

Por su parte, el síndico Jorge Salcido, explicó que El Oro vive una crisis económica generalizada, pues se trata de una cadena donde la falta del pago no solo afecta a los trabajadores, sino también a la comunidad en general, pues sube la deuda en tiendas de abarrotes. Lamentó que el Gobierno del Estado continúe sin dar respuesta sobre el préstamo que solicitó el municipio.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Lo más de 300 trabajadores de la presidencia de San Francisco del Oro permanecen sin percibir una remuneración durante todo este mes, reflejando un retraso de una quincena y en dos días podrían cumplirse dos quincenas sin percibir un solo peso durante un mes. Según manifestó Blanca Nájera, líder de trabajadores operativos del Municipio de la localidad acuífera, la quincena del 15 de noviembre no les fue pagada y señala que existe incertidumbre para esta próxima quincena de este jueves 30, así como del próximo mes con el pago de aguinaldos ante la crisis financiera que vive el Ayuntamiento. Declaró que la falta de pago por parte de la principal fuente de empleo del Municipio ha generado caos en la sociedad, pues refiere hay compañeros de trabajo que han tenido que desalojar su vivienda por no tener recurso para pagar el alquiler, además, que se han aumentado los préstamos con terceros para poder subsistir.

“Ayer me comentaba una compañera que es madre soltera, con dos hijos, que tiene que pagar agua y luz, que ya la corrieron de su casa y ya se la pidieron; hablé con otro compañero adulto mayor que ha estado acudiendo a la tienda a pedir fiado para poder comer”, expresó la entrevistada, quien señaló que el programa “Canasta Naranja” que han llevado al municipio les ha servido bastante, pues destaca “es lo único que se alcanza para la semana, huevo, frijol y aceite”.

Parral "Dejé finanzas sanas", desmiente exalcalde Felipe Terrazas haber endeudado a El Oro

“El llamado es al presidente: ya es demasiado tiempo como para que él ya tenga el recurso en puerta para podernos pagar porque la verdad ahorita lo que necesitamos es el pago urgente de las dos quincenas y posteriormente, para el día que es el tope para entregar el aguinaldo, que ya por favor nos los dé porque la realidad de las cosas es que ya este dinero ya está comprometido”, aseveró Blanca Nájera, quien además, refiere sentirse con incertidumbre con el pago del aguinaldo, pues destaca que “quién sabe qué pasará con el aguinaldo”.

Por otra parte, el síndico del Municipio, Jorge Salcido, declaró que San Francisco del Oro vive una crisis económica desesperante generalizada derivada de la falta del recurso financiero de la Presidencia, pues al ser una de las fuentes de empleo principales, la problemática recae en toda la comunidad acuífera. Salcido recordó que el Cabildo ya aprobó que se solicitara un nuevo préstamo a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado por 8 millones de pesos precisamente para esos conceptos de sueldos y salarios y prestaciones laborales, sin embargo, refiere que por parte del Estado no se ha liberado el recurso.

“Hay algunos municipios que se les resuelve rápido porque están en una posición económica mucho mejor que la que tenemos 14 municipios, algunos de esos municipios tienen un ahorro de cada participación, en el caso de San Francisco del Oro desafortunadamente no se ha liberado ese préstamo con Hacienda”, expresó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El síndico reveló que el Secretario de Hacienda no ha firmado el préstamo, por lo que hasta la fecha no se resuelve la situación, sin embargo, el Municipio está pasando una situación crítica en materia de finanzas, pero refiere, los trámites ya están realizándose.

Asimismo, destacó que esta situación la sufre todo el pueblo, pues menciona que los trabajadores del Municipio tienen compromisos como con los negocios de abarrotes, donde la gente solicita su crédito y que, al no pagar, el comerciante también sufre. “La gente que no tiene más posibilidades o que no recibe ningún otro apoyo cada vez se endeudan más; es general, aquí hay muchas señoras que se dedican al negocio de los vales y al no pagarles, se endeudan más (…) Todos están en la misma situación, sí es muy lamentable pero así es como está San Francisco del Oro en este momento”, finalizó.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral