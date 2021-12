Cubre nieve hasta cuatro centímetros en tres municipios de la zona sur

Se tiñe de blanco la Sierra Tarahumara en el sur del estado de Chihuahua, hasta cuatro centímetros de nieve en Guachochi, Balleza, Guadalupe y Calvo; en Parral hubo presencia de precipitaciones durante varias horas del día; esto luego del azote del Frente Frío número 14 y su masa de aire polar asociada en interacción con la segunda tormenta invernal, se espera que se prolongue durante este domingo, lunes y martes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que con motivo del Frente Frío numero 14, en conjunto de la segunda tormenta invernal de la temporada, una vaguada polar sobre el noroeste y norte de México, se registraron temperaturas bajas, nieve y aguanieve en diversas zonas de la entidad.

La dependencia especificó que se presentaron ligeras nevadas en la parte alta de Guachochi, Balleza y Guadalupe, donde se destacó la acumulación dos hasta los cuatro centímetros.

En tanto para el municipio de Balleza, principalmente en la comunidad de El Vergel también se obtuvo una acumulación dentro de los cuatro centímetros.

Para hoy el Frente Frío 14 y su masa de aire polar asociada en interacción con la segunda tormenta invernal, se espera una vaguada polar y la corriente en chorro mantendrá temperaturas muy frías a frescas por la tarde, con rachas que pueden superar los 55 kilómetros por hora en Guadalupe y Calvo y Balleza; pueden superar los 45 kilómetros por hora en Guachochi, Santa Bárbara y Matamoros.

Asimismo, continúan las lluvias de aisladas a dispersas con la captación de 2.1 a 5 milímetros en Guadalupe y Calvo, Balleza, Parral, Jiménez, Delicias y Ojinaga, aisladas en Madera, Buenaventura, Guachochi, Cuauhtémoc, Chihuahua, Majalca, Saucillo y Rosales.

Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de caída de granizo y descargas eléctricas, así como de aguanieve o nieve en las partes altas de la sierra, incluidos Madera, Guachochi, El Vergel y Majalca.

Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

Ante la época invernal, la dependencia estatal exhorta a la población a seguir las recomendaciones de abrigarse adecuadamente con ropa gruesa, evitar exposiciones prolongadas a la intemperie y ubicar los refugios temporales, consumir abundantes líquidos, frutas y verduras de la temporada, ricas en vitamina C, así como bebidas calientes.

Además, estar pendientes de los comunicados oficiales que emita la dependencia ante las inclemencias meteorológicas y en su caso, del cierre de carreteras.

Adicionalmente se pide no tener tanques de gas dentro de habitaciones, no usar mangueras de plástico en instalaciones de gas, no dejar los calentones encendidos al dormir y al salir de la casa.