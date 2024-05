¡Da sus primeros pasos! Entregan silla a Abejita, can sin patas delanteras

Luego de que de que la señora Leticia Zavala solicitará el apoyo de la ciudadanía para su can Abejita, quién nació sin patas delanteras, Francisco Sánchez le hizo entrega de una silla para que pueda moverse y mejorar su calidad de vida.

Fue durante el transcurso de esta tarde cuando arribaron a un domicilio ubicado en la Vía Corta Parral-Chihuahua para cumplir con el compromiso que había adquirido tras solidarizarse ante la noble causa.

Entre risas y lágrimas, la señora Leticia observo el momento en el que “Abejita” dio sus primeros pasos, luego de que le fuera entregado el aparato, mismo que fue ajustado a su medida, permitiendo desplazarse con mayor seguridad.

“Miren a mi Abejita, está muy emocionada con su silla, ella sabía muy bien que estábamos esperándolos, no sé cómo agradecer al señor Francisco Sánchez, quien escucho mi petición” así lo expresó Leticia.

Destacó que a través de este apoyo su can podrá correr igual que los otros canes, evitando que se lastime, “me siento muy feliz por mi Abejita, ahora sé que no la voy a poder tener tranquila, va a andar corriendo por todos lados de nuestra casa”.

Por su parte, el candidato a la diputación local por el distrito 21, Francisco Sánchez comentó que, tras darse a conocer la solicitud de Leticia para su can, realizó las acciones correspondientes para poder entregarle a Abejita su silla, misma que será de gran ayuda para un desarrollo óptimo.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

“Cumplimos con lo que le prometí a Abejita, aquí está su silla podrá tener una mejor vida al lado de Lety, una mujer de gran corazón quien hizo todo lo posible por hacerse escuchar y pedir el apoyo”.

Finalmente, reiteró su compromiso en el cuidado y bienestar de los animales a través de acciones que permitan un cambio, por lo que destacó que también estará visitando las instalaciones del “Proteo” para llevar croquetas a los canes que se encuentran resguardados en este lugar, tras haber sido rescatados por situaciones de violencia o abandono de sus propietarios.