Decisiones de Federación afectan a comunidades indígenas: Margarita González

Piden que los Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean personas preparadas y capacitadas para el correcto desarrollo de las actividades, además, exigen que los procesos sean transparentes y que no intenten “tapar el sol con un solo dedo”. Fue en voz de la representante de las comunidades indígenas de Guachochi, Margarita González, quien señaló la urgente necesidad de que sean tomados en cuenta.

Lo anterior fue externado durante la manifestación celebrada este domingo en Parral por la asociación “Sí por México”, así como diferentes organizaciones que se adhirieron al movimiento para la defensa de la democracia.





En este sentido, fue en voz de la representante de los pueblos originarios de la zona serrana de Chihuahua, Margarita González, quien señaló que las diferentes decisiones que se han tomado desde la Federación han afectado a las comunidades.

“Nosotros como rarámuris indígenas pedimos que no se quiten las instituciones a los pueblos originarios, así como el agua que es un derecho de los pueblos, como humanos los necesitamos”, expresó.

Señaló que son derechos de las personas el tener suficiente agua en las diferentes localidades, por lo cual, llamó a que no se quite este derecho y no se les limite su acceso para suministrarse adecuadamente.

Margarita González es una reconocida activista social en las comunidades de la Sierra Tarahumara en el municipio de Guachochi, Chihuahua, misma quien subió al estrado para dirigir unas palabras a los asistentes.

En su discurso, la representante de los pueblos originarios refirió que el Poder Judicial es importante para el desarrollo del país y que, por ende, las personas que ocupen estos espacios deben ser preparadas y capacitadas en el tema.

“Que sean personas bien capacitadas, que no sean gentes que solo entren y se metan ahí”, terminó la oradora con el júbilo de los presentes, quienes al término de su discurso la despidieron con emotivos gritos y aplausos sonoros.

