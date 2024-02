Declaran culpable al asesino de la joven Dulce María Martínez

El exmilitar Juan Manuel C. F., fue declarado culpable de cometer el asesinato de Dulce María Martínez quien fue localizada sin vida al interior de su vehículo el 06 de enero del 2022 en la colonia San Antonio de las Huertas. La tarde de hoy se dictaminó su sentencia, sin embargo, la audiencia para individualizar su sanción se desarrollará en una semana.

Con lágrimas en los ojos que denotan la larga lucha de poco más de dos años, la madre de Dulce María salió de la audiencia en la que, luego de encarar al asesino de su hija, Dulce María Martínez, que fue encontrado culpable del delito de feminicidio, pudo salir a declarar un triunfo.

Fue en el día de San Valentín del año 2024 cuando la audiencia de alegatos finales comenzó desde las 7:30 horas, prolongándose hasta las 10:00 de la mañana, para después esperar el dictamen del juez, que era insondable dadas las declaraciones de la defensa.

El exmilitar de nombre Juan Manuel C., exesposo de la joven Dulce María y su feminicida, pretendía recular su participación en el cobarde asesinato de la joven madre, tras más de dos años de haber sido detenido a cuatro días después de que su víctima, fue encontrada sin vida al interior de un vehículo en la colonia la Peña.

El caso conmovió a la sociedad parralense y la región sur del estado desde que fue del conocimiento público y hasta este miércoles, la familia de Dulce María, no desistieron en alzar sus voces, que fueron acompañadas por grupos feministas y por figuras públicas, como Sol Sánchez de Lozoya.

“A la señora Sol, a las chicas Atenea, a ustedes que como medio de comunicación nos han apoyado, creo que fueron un apoyo que contribuyó a que se hiciera justicia, hoy por fin sentimos que se hizo justicia”, exclamó sollozando, la madre de Dulce María.

Las mujeres y los hombres que forman parte de la familia de la joven, siguieron hasta el último momento el clamor de justicia, con pancartas y manifestaciones, con recolectas de firmas y hasta con el apoyo de las colectivas feministas de la ciudad de Parral.

Lo antes mencionado, fue a causa de que durante todo el proceso penal en contra de Juan Manuel C. parecía que no se daría justicia a este caso de feminicidio que culminó con la vida de una hija, una madre, una hermana, una sobrina, una mujer.

Otro de los sucesos que apoyaron la resolución del juez, fue otro lamentable caso de asesinato, de una mujer de nombre de Yadira Rocío Gutiérrez de 35 años de edad, quien también fue pareja de éste sujeto, pero de quien hasta ahora no se encuentran pruebas suficientes para agregar condena al exmilitar.

Yadira recibió impactos producidos por proyectil de arma de fuego cuando se encontraba en la colonia El Quijote, siendo el primer sospechosos Juan Manuel, sin embargo, fue puesto en libertad.

“Claro que una sentencia no nos va a devolver a nuestras hijas, pero que se haga justicia, del caso de mi hija, ya son cuatro años y siento que no se ha resuelto nada, si se hace justicia este día, se hará para todas las familias que sufren por un asesinato de alguna de sus hijas” comentó Ramona, madre de otra de las posibles víctimas de Juan Manuel C.

La madre de Yadira, estuvo presente en el juicio donde se le dictaminó la culpabilidad por el caso de Dulce María. Será el próximo miércoles 21 de febrero, cuando se realice la audiencia de individualización de sanciones, donde se determinará el tiempo que éste hombre pasará tras las rejas.

