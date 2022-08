Denuncian a Alejandro Duarte, hermano del exgobernador por agresión física en Parral

Acusan a hermano del exgobernador César Duarte de golpear a un trabajador de la Secretaría de Salud en el Hospital General de Parral durante la campaña para elección de líderes sindicales del Sindicato de Salud.

La persona agredida, de nombre Isaac Bernal, aseguró que el hermano del exgobernador, identificado como Alejandro Duarte Jáquez, actualmente labora como escolta del actual dirigente sindical y candidato a reelegirse, Pablo Serna.

Los hechos se registraron en el acceso al Hospital General en Parral, cuando llegó el dirigente sindical Pablo Serna, en un vehículo con logos oficiales de Gobierno del Estado y acompañado de escoltas, uno de ellos Alejandro Duarte Jáquez, hermano del ex gobernador César Duarte, quien comenzó a platicar con el trabajador de la salud Isaac Wlises Bernal Suárez.

Debido a la agresión física, Bernal interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado Zona Sur con número de folio 32-2022-0002310.

En la misma, el agredido señala que: “Siendo como las 19:10 del 27 de agosto arribó al Hospital General un convoy de camionetas, de donde en una camioneta blanca con logos del gobierno del estado de Chihuahua, de la cual descendió Pablo Serna y se metió al área del sótano en el Hospital, una persona me hace señas de que me arrime ahí donde está él, me percato que es Alejandro Duarte Jáquez,” asegura el entrevistado.

Continuó: “Él opta por venir corriendo a donde estoy, que es entre los escalones y la entrada al sótano y me dice que viene a saludarme al local y le digo que está bien, que nos saludemos, al voltear a ver a Alejandro Duarte me asesta un puñetazo en la cara diciendo que soy un traidor a Pablo Serna."

El entrevistado mencionó que tiene 29 años trabajando en el Sector Salud y no tiene antecedente de un caso de este tipo, donde un candidato a la dirigencia sindical tuviera que andar con gente armada para visitar a los trabajadores en los hospitales o centros médicos y además atacando a mansalva a la gente.

“Estamos muy desconcertados en cómo se están desarrollando estos primeros días de elección, donde la intimidación, los golpes, las armas y hasta el uso ilegal de vehículos oficiales son parte del quehacer diario del actual dirigente Pablo Serna, quien tiene apoyo del hermano del ex gobernador, lo cual sugiere un entramado que no es sano para el Sector Salud”, concluyó.

Por lo anterior, este medio de comunicación intentó contactar al candidato a líder sindical Pablo Serna, sin que hasta el momento sea posible encontrarlo para escuchar su versión de los hechos.

