Denuncian a personal de kínder en Parral por permitir actos de bullying

Denuncian a la directora del Kínder Independencia y a maestra por omisión de cuidados, al presuntamente permitir un caso severo de "bullying"; mejor conocido como acoso preescolar, en contra de un menor con problemas de lenguaje, el caso fue comprobado por médicos legistas y ya se hizo la denuncia ante la Fiscalía y CNDH.

La madre de un menor de edad, hizo del conocimiento público sobre un supuesto maltrato en contra de su hijo, quien cursa el grado preescolar en el Kínder Independencia, ubicado en la privada Colón, a un costado de las oficinas de los SEECH.

El caso está debidamente documentado, primeramente con las lesiones del menor, de iniciales J.E. F. G., quien padece una condición de retraso de lenguaje y el cual, es agredido por otro pequeño de su salón, por lo que la madre optó por dar de baja a su hijo del kínder, al no contar con la atención de la docente encargada y de la directora, identificada como Beatriz H.

La supuesta agresión fue corroborada por un médico legista y, de acuerdo a la versión de la madre de familia, un día el menor estaba con mordeduras en brazos y piernas, y al preguntar a la maestra encargada, se mostró prepotente.

Los signos de violencia continuaron y al abordar a la directora del plantel preescolar, esta negó todo, sin dar una solución a la problemática, por lo que luego de que el menor J.E.F. G. fuera llevado al médico, este recomendó a la tutora, acudir a las instancias necesarias para denunciar el caso de violencia.

Presuntamente, tanto la directora como la maestra encargada, son allegadas a los familiares del niño que realiza estos actos de violencia en perjuicio del afectado, quien debido a su condición, no puede denunciar de manera concreta la situación.

Luego de que la madre del afectado iniciara el proceso legal, primeramente, ante la supervisión educativa y posteriormente ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la directora impidió el acceso al menor y a la madre, quien llevaba a su pequeño a que se despidiera de sus compañeros.

Ante la desesperación de la mamá, acudió al DIF Municipal, donde fue acompañada este miércoles por una autoridad, ya que se estaban violentando los derechos del menor, quien fue despedido por los compañeritos.

De acuerdo a lo informado por la entrevistada, el niño padece una crisis severa y su problema agudizó y en tanto, es cambiado de preescolar, mientras se realizó la denuncia de omisión de cuidados.

“Lo que yo quiero no es irme en contra del menor, sino de la maestra y la directora que están omitiendo la agresión y pueda llegar a otros niños, mi niño ya le tiene miedo a los demás niños y sus compañeros no querían que se fuera, la directora me dijo que procediera yo con mi denuncia, negando la situación”, resaltó con lágrimas la entrevistada.

Lo aquí expuesto, fue constatado por certificado de lesiones y las denuncias correspondientes en contra de la docente y encargada del preescolar, ante la FGE y la CNDH; en tanto, es el DIF quien ha tomado el caso.

