Desaparecidas más de cuatro mil personas en Chihuahua

Karla inició desde hace seis años la búsqueda de su hijo Jesús Manuel, entonces adolescente y quien desapareció en el municipio de Jiménez. Como él, en el estado de Chihuahua hay 4 mil 472 personas cuyo paradero se desconoce, lo cual, representa el 11 por ciento de los casi 40 mil reportes que se han registrado en los últimos 20 años, según datos de la Fiscalía General del Estado. Gabino Gómez, activista social y gestor de 450 familias, asegura que el principal reclamo de padres e hijos es que la Comisión Nacional de Búsqueda está completamente ausente en la entidad y no hace lo necesario para ubicar a sus seres queridos.

Desaparecidos en Chihuahua, una problemática que ha ido aumentando con el paso de los años, ya que mediante una estadística de la FGE se muestra el número de personas ausentes que se han reportado desde el 2004 al cierre del 2023, las cifras dejan un acumulado de casi 4 mil 500 personas que aún siguen desaparecidas desde hace 20 años.

De un total 39 mil 682 denuncias de desaparición que se realizaron a partir del primero de enero de la fecha mencionada, la dependencia de seguridad tiene acumuladas 4 mil 472 carpetas de búsqueda de personas desaparecidas vigentes, lo que corresponde al 11 por ciento del total.

Pese a que se registra una reducción del 17 por ciento la tasa de personas desaparecidas según un comparativo de casos presentados en la entidad durante el 2023 y 2022 con 586 y 689 reportes vigentes de ausencia respectivamente, existe un acumulado de 4 mil 472 carpetas de búsqueda de personas que desaparecieron.

Las principales ciudades del estado en donde se encuentra el mayor número de desaparecidos en dicho lapso es Ciudad Juárez con 16 mil 126 de los cuales 14 mil 707 han sido localizados, de ellos 13 mil 665 con vida y 1 mil 042 sin vida. Seguido de Chihuahua con un total de 14 mil 366 de los que han ubicado a 13 mil 672, de ellos 13 mil 173 con vida y 499 sin vida.

Posteriormente se encuentra Cuauhtémoc con 3 mil 520 desaparecidos, mismos de los que 3 mil 055 han sido localizados, 2 mil 916 con vida y 139 sin vida. Hidalgo del Parral presenta 1 mil 578 desaparecidos totales, localizando a 1 mil 368 de los cuales 1 mil 298 con vida y 70 sin vida.

Delicias registra 658 desaparecidos en su totalidad, han sido localizados 601, de ellos 584 con vida y 17 sin vida. Por su parte, Nuevo Casas Grandes ocupa un quinto lugar en la escala de poblados con mayores reportes de ausencias con 497, localizando a 197 de ellos 182 con vida y 15 sin vida.

En tanto, de las carpetas aún vigentes, Juárez mantiene mil 419 casos, Chihuahua 694, Cuauhtémoc 465, Nuevo Casas Grandes 300 e Hidalgo del Parral 210, el resto se completan con municipios como Madera, Ojinaga, Meoqui, Camargo, Jiménez, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Santa Bárbara, entre otros, lo que en su totalidad da 4 mil 472 personas que no han sido localizadas a la fecha y cuyas pesquisas continúan vigentes ante la Dirección de Estadística Criminal de la FGE Chihuahua.

Respecto a los años en personas que aún no han sido ubicadas, ese desglosa que desde el 2004, 8 personas siguen desaparecidas; 2005, 13; 2006, 44; 2007, 63; 2008, 59; 2009, 106; 2010, 160; 2011, 178; 2012, 148; 2013, 192; 2014, 175; 2015, 195; 2016, 216; 2017, 304; 2018, 323; 2019, 281; 2020, 320; 2021, 412; 2022, 689; 2023, 586.

Jamás me cansaré de buscar a mi hijo: madre de Luis Manuel

Karla Estrada, es una madre de familia que continúa con la búsqueda de su hijo Luis Manuel Rojas, quien desapareció desde el 2017 en Jiménez al ser menor de edad, por lo que nuevamente estará realizando rastreos en la carretera que conduce a Torreón.

“Mi hijo, un niño muy trabajador, todos los días salía a repartir flores en los negocios de aquí para ayudarme con los gastos de nuestro hogar, jamás me cansaré de buscarlo, sé que algún día podré reencontrarme con él”, señaló la madre del joven, quien cursaba el nivel de bachillerato en dicho municipio.

La madre, quien lleva en la búsqueda desde hace seis años, describió que la fecha que ha marcado su vida es el 12 de noviembre del 2017, cuando perdió el rastro del mayor de sus cuatro hijos, quien salió de su hogar para reunirse con sus amigos Kevin Gerardo González Cordero y José Alexis Rosales Bijarro, quienes también desaparecieron.

Con nostalgia, recordó que la última información que tuvo de su hijo fue que se encontraba en una plaza del municipio en compañía de los citados jóvenes, por lo que al transcurrir las horas intentó marcarle a su teléfono celular, sin embargo, jamás volvió a escuchar su voz.

En este momento, narra que comenzó su búsqueda como madre, ya que las autoridades únicamente le recibieron la denuncia, pero no realizaron las labores para dar con la localización del menor.

“Prácticamente, en este camino estuve sola, la Fiscalía General del Estado jamás los busco aún y cuando eran menores de edad, ni avances presentaron en las investigaciones”, manifestó con voz entrecortada.

Detalló que al paso de los años su búsqueda continúa vigente, por lo que ha recorrido los municipios aledaños con la intención de localizar algún indicio o prueba que le permita esclarecer en donde se encuentra Luis Manuel. “He preguntado en todos lados si alguien lo ha visto o tiene información sobre él, que me informen pero no he logrado algún avance en su rastro”.

La mujer buscadora, estará recorriendo terrenos aledaños con rumbo a Torreón. “Estoy organizando esta próxima búsqueda, cada que recorro un sitio, mi corazón de madre se alegra ya que imagino que podré encontrarlo”.

Jesús Manuel, es recordado por su madre como un joven amoroso y trabajador quien la apoyaba en todo momento, debido a que aparte de estudiar, trabajaba por las tardes repartiendo flores en los diferentes negocios del municipio.

“Hijo, jamás te olvidaré, siempre estás presente, por ello he colocado tu fotografía en cada rincón de Jiménez con la esperanza de que alguien te reconozca y me diga en donde te encuentras y poder traerte de nuevo a mi lado como cuando eras niño”.

Impunidad y falta de coordinación entre autoridades impide encontrarlos

El activista y defensor de los derechos humanos, Gabino Gómez quien ha recorrido gran parte del estado en rastreos para la búsqueda de personas desaparecidas, al representar al menos a 452 familias, destacó que el gran reclamo que siempre se ha hecho es que no se están haciendo los esfuerzos necesarios para buscarlos, e inclusive, no existen los recursos que se deben destinar para el suficiente personal, equipo y capacitación, sin embargo, sobre todo la falta de coordinación.

“En este tema vemos al Gobierno Federal ausente, la Comisión Nacional de Búsqueda no existe prácticamente para los temas de Chihuahua, entonces, por mayores esfuerzos que la Comisión Local haga, no tiene posibilidades reales de atención a todo”, refirió el también coordinador del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

Mencionó que se requiere una coordinación real por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, para dar una solución y detener la tasa de personas ausentes, por lo que las acciones deben ser coordinadas entre Federación y Estado, ya que, más que trabajar por encontrar a los desaparecidos, parece que compiten para ver quien registra más.

“Más que carpetazos, dejan de buscarlos, algunos casos están abandonados, están más presentes cuando las familias van, que llaman y preguntan pero por muchas razones algunos no pueden hacerlo y los olvidan, pero legalmente no se puede cerrar una carpeta mientras esté desaparecida”, señaló.

Dijo que algunos ministerios públicos no integran las carpetas de investigación de forma correcta, coincidiendo en que todo esto genera una atmósfera de impunidad en éste fenómeno de incidencias. “Falta encontrar a los responsables de los desaparecidos, cuando los llegan a encontrar, no en todos los casos, pero sí en algunos, los jueces los liberan a quienes se les acusa de desaparición forzada”.

Intensificarán rastreos en la zona sur

En la Zona Sur del estado de Chihuahua existe un grupo denominado “Colectivo 10 de Octubre”, integrado por madres buscadoras, quienes este año intensificarán los rastreos para la localización de sus familiares desaparecidos, por lo que el nuevo proyecto se lleva cabo en análisis de cada caso para determinar los posibles puntos que recorrerán en los diferentes municipios.

Dentro de los anteriores, se encuentran Allende, Parral, Matamoros, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Valle de Zaragoza, Jiménez y El Vergel, ya que actualmente, el colectivo cuenta con más de 70 casos anexados, mismos que se les tiene un seguimiento vigente.

Con el objetivo de determinar nuevos puntos de rastreos para la localización de restos de personas que permanecen en calidad de desaparecidos desde hace varios años, por lo que las labores de búsqueda se intensificarán durante el presente año.

"El único objetivo que tenemos es dar con la localización de nuestros seres queridos, vivos o muertos, pero poder encontrarlos y tener paz en nuestro corazón", expresaron algunas de las mujeres buscadoras quienes reservan su identidad.

Destacaron que, a través de los rastreos que han efectuado anteriormente, han obtenido resultados positivos, ya que se han localizado restos humanos en los municipios de Corralejo, Balleza, Guadalupe y Calvo, por lo que se han aportado, además, los datos ante las autoridades a cargo.

