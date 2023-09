Desempleados de El Oro toman la Presidencia para exigir liquidación

Decenas de extrabajadores del Municipio de San Francisco del Oro se manifestaron durante esta mañana a las afueras de la Presidencia Municipal, donde no permitieron la entrada de funcionarios y trabajadores. Blanca Nájera, quien fue despedida a través de un oficio, señaló que no exigen ser restituidas en su cargo, sino que se les pague conforme lo marca la ley.

En punto de las 8:00 de la mañana de este viernes, extrabajadores del municipio aurífero se dieron cita en la explanada de la Presidencia Municipal para manifestarse en contra de las políticas implementadas por el Gobierno Municipal de despedir a personal sin la debida liquidación.

De acuerdo a una de las manifestantes, señala que se les avisó mediante un oficio girado de Oficialía Mayor con fecha del 26 de septiembre, en el cual se expresa que el municipio prescinde de sus servicios y que será vigente a partir de su notificación.

Las condiciones de despido sí fueron dadas conforme lo marca la ley, no obstante, al momento de ejecutar ese oficio no se hizo válida la ley, pues destaca, no se les hizo el pago correcto de lo que les corresponde por ley, y que incluso el mismo presidente les instó a que interpusieran una demanda.

Son 60 personas las que fueron despedidas recientemente por instrucción directa del alcalde Arturo Huerta, por lo que esta mañana, los extrabajadores tomaron la Presidencia Municipal y evitaron el paso de funcionarios, como forma pacífica de exigir se les respeten sus derechos laborales.

Entre los testimonios, un adulto mayor señaló que fungía como guardia de noche, y que precisamente este jueves le llegó el oficio al lugar donde trabaja, señalando que a partir de este viernes ya no tendría un empleo con presidencia.

Asimismo, una mujer, quien por temor a sufrir represalias omitió su nombre, acusó al suplente del alcalde por acciones que violentaban a la fémina. Según externó, ella se dedica a las actividades diversas del Municipio, y que recientemente el suplente le cargó trabajo, y que, además, la envía a limpiar el camposanto junto con puros hombres y que a pesar de exponer su inconformidad e inseguridad de trabajar con varones, no pudo conseguir que le cambiaran de lugar.

Ante ello, exigen que se dé una pronta respuesta a la situación, señalando que es necesario que se pague el tiempo trabajado y que se liquide conforme a la ley, o bien, que se restituyan en el cargo.

Nota publicada originalmente en El Sol de Parral