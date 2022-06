Detectan 50 tomas clandestinas de agua en acueducto de El Ojo de Dolores

El municipio de Jiménez detecta cerca de 50 tomas clandestinas en el acueducto que emana de El Ojo de Dolores, Las Playas, El Triunfo y la Hacienda; según reportan usuarios de riego, la obstaculización en el cauce del canal causa afectaciones; procederán legalmente contra quien resulte responsable.

El director de Servicios Públicos en Jiménez, Jesús Cordero, dio a conocer que la problemática es añeja, derivado de que año con año los usuarios de la acequia de El Ojo de Dolores han hecho el reclamo, pues considera que injustamente es mucho el robo del agua de personas que tienen algunos predios a las orillas del canal.

Consecuencia de la problemática y de los constantes reportes que usuarios generan por considerar un robo indiscriminado de agua en el canal, el Municipio como usuario del vital líquido, para el riego de espacios públicos como la Calzada Juárez, tomará medidas al proceder de manera jurídica contra quien resulte responsable de dichos actos.

Las tomas clandestinas generan también afectaciones al Municipio en la irrigación de espacios públicos. Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Fue el propio departamento quien detectó alrededor de 50 tomas clandestinas de agua, generando afectaciones al Municipio en la irrigación de espacios públicos, ya que a los canales de riego que inician desde El Ojo de Dolores, finalizan al término de la Calzada Juárez y que hace intersección con la avenida Mariano Jiménez, no llega el agua que le corresponde derivado del “huachicoleo”.

“Ya nos generó afectaciones a nosotros como usuarios también, ya que, al no llegar el agua a la Calzada nos afecta en el programa de reforestación que tenemos para este sector, por lo que si no hay agua no tiene caso implementar este proyecto,” refirió el titular de Servicios Públicos.

Desde hace días se hicieron recorridos a pie a lo largo de la acequia detectando la problemática. Foto: Gorki Rodríguez | El Sol de Parral

Señaló que desde hace días hicieron recorridos a pie a lo largo de la acequia, con el objetivo de identificar el problema de raíz, detectando tomas clandestinas, incluso la acequia tapada arbitrariamente para que no pudieran transitar, sin embargo, el pasado martes empezaron con las labores de limpieza con el encargado del agua del canal.

Jesús Cordero enfatizó que las acciones que se están llevando a cabo, no son con el afán de afectar a nadie, pero sí que se den cuenta que lo que están haciendo es un robo, ya que son muchos reportes de usuarios que no les llega el agua completa a sus huertos o en la qué la utilicen.

“Se tomarán acciones ya legales en contra de quien resulte responsable, para quien le corresponda atender la demanda se hará cargo, pero le hacemos la recomendación a las personas, que eviten el meter mangueras o desviar el agua, tras ser tipificado como delito, por lo que en breve comenzarán las acciones legales”, indicó.

