Deuda municipal en El Oro podría aumentar a más de 16 mdp de aprobarse nuevo préstamo

Podría aumentar a más de 16 millones la deuda que tiene la Presidencia de San Francisco del Oro por los dos préstamos que ha solicitado, actualmente adeuda 10 millones; el Alcalde presentó una nueva solicitud ante Cabildo para pedir otro préstamo de seis millones de pesos ante Gobierno del Estado, argumentando que éste recurso serviría para liquidar un adeudo del préstamo anterior ante una financiera por la misma cantidad, con interés del 60 por ciento anual; por su parte, los regidores del Cabildo rechazaron la petición al argumentar que de aprobarse, colapsarían las finanzas públicas.

Por lo anterior; la regidora Katia Trejo, comentó que los ocho regidores que conforman el Cabildo analizaron cada una de las propuestas que el Presidente Municipal les entregó respecto a la solicitud de un préstamo; sin embargo, coinciden en que ninguna de ellas da la solvencia económica que tiene el municipio.

“Aparte, ya tenemos un préstamo con Gobierno del Estado que aún no se liquida y otro prestamo con la financiera, del cual sólo se paga el interés, estamos en contra de que pida más porque sale del presupuesto, el pago de nómina es muy alta”, refirió.

A través de un documento, los regidores fijaron su postura del porqué han negado la autorización a la Administración Municipal para que contrate un nuevo préstamo con el Gobierno del Estado, el cual contempla un monto de seis millones de pesos, ya que ello implicaría endeudar aún más a la Administración y colapsar las finanzas públicas al grado de la quiebra financiera, aunado a que no hay claridad ni transparencia en el manejo de los recursos.

Los regidores; Mariza Holguín López, Flor Aracely García Granados y Katia Jael Trejo Rodríguez del PT, así como Ivette Guadalupe Aguirre Correa del PVEM, Julio César Quintana Méndez del PRI, Galilea Granados Gutiérrez de MC, Maribel Gandarilla Rodríguez de Morena y Karime Caro Bustillos del PES, hicieron un desglose de la deuda pública que enfrenta el municipio en la actual administración y los riesgos que entraña el contraer un préstamo más.

Mencionaron que a principios de la Administración, el Alcalde pidió que le aprobaran solicitar un préstamo por siete millones de pesos al Gobierno del Estado para solventar el pago del aguinaldo a los trabajadores municipales, el cual le fue aceptado y por el cual, las participaciones económicas que por mes recibe el Municipio, se le descuentan 615 mil 411.21 pesos.

A este préstamo, se suma el que supuestamente de manera irregular el alcalde Huerta solicitó a una financiera, por un monto de seis millones de pesos y con el pago de un interés del 60 por ciento anual, por el que se abona solo de intereses al mes 360 mil pesos.

Por ambos préstamos, la Administración Municipal actualmente enfrenta una deuda de 10 millones 743 mil 679.54 pesos, lo que le obliga a erogar por mes, de los préstamos, la cantidad de 975 mil 411.21 pesos, cantidad que aumentaría a 1 millón 468 mil 641.41 pesos, si se le autorizara este último préstamo.

Los regidores mencionaron que el alcalde Huerta ha esgrimido en su solicitud ante el Cabildo para que se le apruebe este nuevo préstamo, que de ser así, tiene tres opciones para el uso de los recursos; liquidar los seis millones que solicitó a la financiera; pagar tres millones de los seis que debe a la financiera y los otros tres millones emplearlos en liquidar a 75 trabajadores del Municipio, o emplear los seis millones en liquidar a 150 trabajadores.

Sin embargo, para los regidores ninguna de estas opciones tiene viabilidad, en virtud de que de cualquier forma el Municipio quedaría más endeudado, pues al adquirir este nuevo préstamo, se agregaría al pago de deuda mensual la cantidad de 493 mil 230 pesos, lo que haría un pago total mensual de deuda de un millón 468 mil 641.41 pesos y el monto total de la deuda llegaría a los 17 millones 155 mil 672.14 pesos.

Por su parte el presidente municipal de San Francisco del Oro, Arturo Huerta comentó que él respetará lo que el cuerpo colegiado de regidores diga.

“Con su decisión adquieren cierta responsabilidad, tal vez ellos piensan que un regidor no tiene responsabilidad en sus decisión y si tienen puede ser social, administrativa y política, porque si la población los eligió a través de una planilla, espera que trabajen para darle soluciones a favor de los habitantes y esto será un capricho político que no quieren entender”, dijo.

Refirió que el tema es sencillo, ya que el nuevo préstamo implicaría pagar el que solicitó ante una financiera y los intereses son altos; sin embargo, el que pretende solicitar de nueva cuenta, representa un menor pago en interés y abono el capital, por lo que en 11 meses se liquida el préstamo automáticamente.

“Yo hablé hace meses con la con la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos accedió a darme un apoyo de 10 millones de pesos, el primer apoyo son esos seis millones y me encuentro con que un Cabildo no quiere que nos apoye, no lo entiendo, las consecuencias es seguir pagando intereses a la financiera o implementar acciones más drásticas en unos meses para liquidarle a la financiera", refirió Huerta.

"Un municipio tiene el derecho legal de dejar una deuda del 10 por ciento de su presupuesto del último año, por eso se puede dejar una deuda de seis millones pero no quiero dejarla, cuando yo llego a la Presidencia Municipal me encuentro que gastaron mi primer mes completo de la participación que me toca; es decir, pues en unos pocos días yo tenía que pagar nómina de 361 personas y no tenía ni un peso y ahí empieza la solicitud de créditos para cumplir con los pagos de los empleados”, finalizo.