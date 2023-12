Distinguen a la niña Dulce María como "Guardia Nacional Honorario"

En la 57 compañía de la Guardia Nacional ubicada en Valle de Zaragoza, la niña Dulce María Márquez Barreno fue distinguida como "Guardia Nacional Honorario", acto que tiene como finalidad proporcionar una experiencia para menores con discapacidad. El primer subinspector, Diego Francisco Hernández Aguilar, en representación del comandante del 32 Batallón de la GN encabezó la ceremonia.

Siendo el primer acto realizado en el Cuartel del municipio de Zaragoza, la niña Dulce María fue honrada como “Guardia Nacional Honorario”, actividad que encabezó la mañana de este martes junto a sus padres y una tía.

Como primera actividad, la Banda de Guerra del 32 Batallón de la Guardia Nacional, dio la bienvenida a los asistentes, para posteriormente el primer subinspector, Diego Francisco Hernández Aguilar, en representación del comandante, colocara el “tocado”, es decir, la gorra representativa de la corporación que acredita a la niña como oficial de la corporación.

Seguido de lo anterior, la agente Nohemí Guerrero Hernández, procedió a dar lectura a una orden extraordinaria, mediante la cual, se notificó el acto a realizar de “Guardia Nacional Honorario”, por lo que hizo del conocimiento a los mandos que se encontraba el total de la corporación y que, el día de la fecha, honra con su presencia la menor Dulce María quien se designa como Guardia Nacional y a quien le dieron la más cordial bienvenida, por lo que manifestaron sentirse orgullosos pero al mismo tiempo reconocieron y admiraron su disciplina, entusiasmo y valentía que debe distinguirla como GN.

El subagente, Julio Montes Antúnez, del mismo Batallón, emitió unas palabras conmemorativas al evento en el que destacó que la reunión es con la finalidad de realizar honor a Dulce María Márquez Barreno en compañía de sus familiares.

“Es un gran honor recibirte en las instalaciones, hoy entre las filas del 32 Batallón de Infantería de la Guardia Nacional como una 'Guardia Nacional Honoraria', queremos demostrarte un poco de los valores que nos guían a los miembros de esta institución e invitarte a que te sigas esforzando como ese ímpetu y voluntad con la que te conduces”, manifestó el oficial a la menor.

Le indicó que desde hoy dejó una huella y será reconocida por toda la institución como “Guardia Nacional Honoraria” y como “Hermana de la Lealtad”, que le profesamos al pueblo mexicano, siempre estarán dispuestos apoyarle.

“La vida no es nada fácil, pero estamos seguros que siempre saldrás adelante en todo lo que te propongas, creemos firmemente en que lo lograrás porque la palabra no puedo, no existe en el vocabulario de una valiente niña de 'Guardia Nacional Honoraria', como lo eres tú, no nos resta más que agradecer la presencia esperando que la estancia entre las mujeres y hombres de esta noble Institución de Seguridad Pública sean placenteras”, aseveró el oficial.

Acto seguido, se le ofreció, junto a sus padres y una tía paterna de la menor, un desayuno, además de convivir con el Primer Subinspector, quien explicó a detalle el motivo de la ceremonia y las funciones que realizan como corporación.

Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Después, Dulce María recorrió y formó parte de una demostración de las distintas áreas con las que cuenta la Guardia Nacional, misma que va desde los primeros auxilios, el equipo anti motín, los oficiales de la División Caminos, el equipo de comunicación, entre otras.

De la misma manera, se le mostraron los vehículos con los que cuenta la corporación y su funcionamiento, desde las unidades rápidas, camionetas, hasta motocicletas que pertenecen al 32 Batallón ubicado en Hidalgo del Parral, así como de la 57 compañía ubicada en Valle de Zaragoza.

Así mismo, a Dulce María se le entregaron un par de obsequios así como un reconocimiento en manos del Primer Subinspector, que la distingue como parte de la corporación, para con ello dar término al evento.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Por su parte, el padre de la niña Dulce María, el también presidente municipal de Valle de Zaragoza, Homero Márquez, agradeció al personal de la Guardia Nacional por el acto brindado y el gesto que tuvieron con su hija al distinguirla como "Guardia Nacional Honorario".

Foto: Isaac Molina | El Sol de Parral

Además, reconoció la labor tan importante que como cuerpo de seguridad representan tanto para el municipio como para la región sur del estado y desde luego para el país, con acciones en favor de las y los ciudadanos.

La actividad de “Guardia Honorario”, busca proporcionar una experiencia inolvidable a niños que sufren alguna discapacidad y según manifestó el mando, la intención de la Guardia Nacional, es continuar con el programa así como incentivar y motivar a los pequeños valientes.

Lo anterior según dijo, ya que es muy importante para integrar a estos niños ya que les cambia un poco su manera de pensar, de no solo recibir tratamientos sino de hacer actividades diferentes y que los beneficia, por lo que esperan que sea de manera continua como se puedan realizar dichas actividades para que sigan visitándolos nuevos “Guardias Honorarios”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Es de resaltar que dicha actividad es la primera que se realiza en el Cuartel que se ubica en el municipio de Zaragoza, siendo una con anterioridad únicamente en el municipio de Jiménez, que también pertenece al 32 Batallón de la GN en Hidalgo del Parral.

Nota original de El Sol de Parral