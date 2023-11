El Buen Fin: ¿Descuentos reales o estrategia de mercadotecnia?

No todas las personas consideran que el Buen Fin tenga descuentos reales. De 10 personas entrevistadas, cuatro mencionaron que se trata de una estrategia de mercadotecnia donde hacen gastar a la gente. Además, seis de ellas señalaron que no en todos los artículos se aplican descuentos. Según el gerente de una tienda departamental, los descuentos van del 20 al 50 por ciento y se aplican principalmente en pantallas, celulares, electrónica, artículos para el hogar, computadoras y muebles.

Cada año, durante el Buen Fin, se observa una mayor afluencia de personas en los centros comerciales de la ciudad. Tanto en el comercio local como en las tiendas departamentales nacionales, los cartelones del Buen Fin son visibles desde la entrada. Muchas personas acuden a estos centros comerciales para observar las mercancías y las ofertas propuestas por las tiendas.

Durante un recorrido, se pudo apreciar que algunas personas comparan precios antes de comprar, mientras que otras ya han decidido qué artículo llevarse desde la primera tienda. Jorge Roberto López y su esposa Lorena Aidé Aguilar, de una tienda departamental, destacaron que las pantallas planas tienen buen descuento. Por ejemplo, una pantalla de 16 mil pesos estaba rebajada a 10 mil pesos, y además, recibieron bocinas de regalo.

Aneth Terrazas mencionó que está comparando precios para comprar artículos para el hogar, como un horno eléctrico. Aunque aún tiene el fin de semana para decidirse en qué tienda comprar, valora las rebajas disponibles en este Buen Fin.

Marisela Pérez expresó su opinión de que no le interesa el Buen Fin y considera que los descuentos no son reales. Según ella, las personas a menudo compran sin necesidad solo por las promociones que ofrecen los comercios.

Mónica Lara aprovecha los descuentos en ropa y calzado, pero reconoce que no todos los años se compra una pantalla plana. Destaca que algunas personas no participan en el Buen Fin porque aún no han recibido sus aguinaldos y ahorros, que generalmente las empresas pagan en diciembre.

Arturo Vázquez señaló que los descuentos son más prominentes en tecnología, como celulares, pantallas planas, electrodomésticos y línea blanca. Sin embargo, considera que no en todos los artículos se aplican descuentos, por lo que es crucial comparar los precios antes y después del Buen Fin.

Laura Pérez y Soledad Chaparro opinan que el Buen Fin es simplemente publicidad para fomentar las compras. No creen que las mercancías tengan descuentos reales y prefieren buscar los artículos que necesitan sin esperar a esta época.

Para finalizar, Mario Jiménez, gerente de una tienda departamental, mencionó que durante el Buen Fin ofrecen ofertas en diversos artículos catalogados con etiqueta roja. Estos incluyen pantallas planas, equipos de sonido, celulares, computadoras, laptops, línea blanca (lavadoras, estufas y refrigeradores), muebles, electrodomésticos y electrónica, con descuentos que van del 20 al 50 por ciento.