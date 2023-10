En aumento Covid-19 en Parral; se registraron 63 casos en septiembre

Después de mantener en Parral, por al menos siete meses, una disminución de casos positivos de Covid-19, durante el mes de septiembre del presente año las incidencias incrementaron a un total de 63 casos; sin embargo, esta cifra superó a los reportados durante el mismo periodo, pero de 2022 que fueron 47, no obstante; dicha cifra no representa un número alarmante ya que las personas no han requerido hospitalización.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud en Parral, durante el mes de enero del 2023, los casos confirmados por Covid-19 fueron 102; febrero 17; marzo 18; abril 7; mayo 13; junio 14; julio 10; agosto 14 y septiembre 63.

Sin embargo, en el año 2022 durante enero fueron dos mil 547; febrero 175; marzo 22; abril 9; mayo 33; junio 235; julio mil 242; agosto 478 y septiembre 47.

Por lo anterior, el Doctor Osvaldo Aguilar Padilla, director de la Región Sanitaria III, comentó que se ha presentado un aumento considerable por casos positivos al Covid-19 en la región; no obstante, se ha mantenido estable.

“En el mes de septiembre hemos tenido picos muy altos de casos que se han presentado; sin embargo, no han tenido que ser hospitalizados, han sido ambulatorios los casos, y se les ha dado el tratamiento”, dijo.

El entrevistado refirió que sólo se ha presentado una defunción por esta causa, durante el periodo antes mencionado, pero en comparación al año pasado las personas que contraen el virus no han presentado cuadros crónicos.

“Hay que aclarar que la vacunación nos ha ayudado mucho a mitigar esta enfermedad y que no genere consecuencias severas”, mencionó.

Aun con ello, señaló que se sigue exhortando a la ciudadanía para que continúe con las prácticas de prevención, como el lavado de manos, así como usar cubrebocas en lugares cerrados en donde exista concurrencia de personas.

“En los hospitales estamos preparados con insumos para tratar a los pacientes con este padecimiento, tanto con medicamentos como con camas en las áreas Covid, no es como la primera vez que se nos presentó la contingencia y que no estábamos preparados en todo el país”, argumentó

Aguilar Padilla dijo que hay algunos comercios, hospitales y farmacias, que están retomando las prácticas del uso de gel antibacterial, así como del cubrebocas, con la intención de prevenir el padecimiento.

“En los casos que hemos detectado positivos, el 95 por ciento no llega al hospital, la mayoría requiere solamente tratamientos ambulatorios, como si se tratara de una gripe, pero no hay que bajar la guardia ni demeritar la enfermedad”, finalizó.