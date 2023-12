Habrá más mujeres que hombres en Asambleas Municipales para elecciones 2024

Habrá mas mujeres que hombres en las 67 Asambleas Municipales y dos personas que se identifican como no binarias para el Proceso Electoral Local 2023-2024. En Parral, se designó a Jose Luis Moreno Olivas como presidente de la Asamblea Municipal Electoral, y Sandra Villalobos cómo secretaria.

Son un total de 837 personas, 570 mujeres, 285 hombres y dos personas que se identifican como no binarias los que integrarán las Asambleas Municipales Electorales en los 67 municipios, cumpliendo con el principio de paridad de género y acciones afirmativas.

El Consejo Estatal de Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), aprobó en su trigésima segunda Sesión Extraordinaria, la designación de 837 personas que integrarán las 67 Asambleas Municipales en el Proceso Electoral Local 2023-2024.

En lo que respecta a Hidalgo del Parral, la presidencia de la Asamblea Municipal Electoral estará a cargo José Luis Moreno Olivas, la secretaría a cargo de Sandra Villalobos Hinojos y en la consejería electoral estarán Teresa Ivonne Santana Hinojos, Luis Manuel Robles Díaz, Carlos Adan Varela, Yolanda Guzman Villalobos, Sandra Chavez Perez y Daniel Arreola Heredia.

En dicha sesión, también se aprobó la conformación de la lista de reserva para ocupar espacios que se encuentren vacantes en las asambleas, con las suplencias generales que fueron designadas siendo en parral Daniela Prieto, Karen Nuñez, Jaime Rivera, María Elizondo, Ernesto Soto, Manuel Hernandez, Regino Sandoval y Marissa Torres.

La propuesta cumple con el principio de paridad de género y acciones afirmativas, en ella se incluye a las personas que conforman las asambleas municipales.

Se advierte que las personas que se designan privilegian y maximizan el principio de paridad de género en las asambleas municipales, pues el 68.22 por ciento de las personas propuestas son mujeres.

Asimismo, la propuesta de designar a dos personas no binarias armoniza con el cumplimiento de la paridad de género, porque su designación no afecta la ocupación de mayorías para las mujeres y su registro como persona no binaria se puede realizar sin que deba ocupar como tal un espacio para los hombres. Es decir, no hay necesidad de que esa posición se cuente para el género masculino en la ponderación de paridad, pues no resta posiciones a las mujeres.

En lo que respecta a las presidencias de las Asambleas Municipales, se tiene que 43 mujeres y 24 hombres ostentan el cargo de la presidencia. Por lo que respecta a las secretarías, son 57 mujeres y 10 hombres los que ocupan el cargo.

En virtud de lo anterior, la propuesta cumple con las medidas para garantizar la paridad de género previstas en la convocatoria para la integración de Asambleas Municipales, ya que el número de presidencias ocupadas por mujeres es mayor a las de los hombres, lo que sucede de la misma forma en los cargos de secretarías.

Por lo que respecta a los cargos propietarios, se advierte que en todas las asambleas se garantiza, cuando menos, el 50 por ciento de espacios para las mujeres.

Por otro lado, en todas las Asambleas Municipales hay cuando menos un espacio ocupado por una persona que pertenece a un grupo en situación de desventaja, vulnerabilidad o discriminación.

En total son 303 personas propuestas pertenecientes a estos grupos poblacionales.

De las 837 personas propuestas, 303 pertenecen a un grupo destinatario de acciones afirmativas (población indígena, juventudes, personas con discapacidad permanente, población migrante y personas de la diversidad sexual). Es decir, el 36.20% de los espacios serán ocupados por una de esas representaciones en los órganos desconcentrados del Instituto en sede municipal.

En conclusión, de la valoración de la idoneidad y capacidad de cada aspirante, se advierte que cuentan con las cualidades específicas para ser designados como integrantes de las 67 Asambleas Municipales, pues cada una de las personas reúne las características siguientes:

Cuentan con los conocimientos necesarios para el desempeño adecuado de las funciones al advertir diversos niveles de escolaridad, desde básico hasta posgrado; derivado de la valoración curricular y entrevista se desprende que en su actuar observan y guardan noción de los principios rectores de la función electoral; cumplieron con los requisitos legales y documentales previstos en la convocatoria; de acuerdo con las declaratorias bajo protesta de decir verdad suscritas por aquellos, no están impedidos para ocupar el cargo y acreditaron todas y cada una de las etapas del procedimiento de selección; se cumple con lo mandatado por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al garantizarse una integración paritaria.

