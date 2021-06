Hombre asesinado en Matamoros era esposo de excanidata de Fuerza por México en Parral

Parral, Chih.- Hombre asesinado en Matamoros a bordo de su vehículo, era esposo de la ahora excandidata a la alcaldía del citado municipio por el partido Fuerza por México. El hoy occiso fue sorprendido por sujetos armados cuando circulaba en su vehículo, arremetiendo en su contra en más de 12 ocasiones. La excandidata no precisó si el homicidio pudiera tener relación con su actividad política.

Luego de que el pasado 2 de junio, un hombre fuera ultimado a tiros por parte de sujetos desconocidos, cuando iba a bordo de su vehículo sobre las calles del municipio de Matamoros, la tarde de este viernes se dio a conocer que era esposo de la ahora excandidata para la alcaldía del municipio de Matamoros, Gladis Gutiérrez.

En este sentido, la excandidata a la alcaldía por el partido fuerza por México, exigió el esclarecimiento del caso sobre el asesinato de su esposo, asesinado en días pasados en el municipio antes mencionado, desconociéndose quienes sean los perpetradores.

La hoy excandidata, lamentó que no es posible que las personas de trabajo que se dedica a cuidar y ser responsable no solo de su persona si no de proteger y servir a la sociedad, sufra estos atentados mientras que los criminales se pasean por la calle con total descaro.

Asimismo, dijo que su esposo, era un hombre de respeto, noble y consciente, padre ejemplar y cabeza de familia, que hoy queda sin su principal pilar a manos de la delincuencia.

Resaltó que no se ha precisado si el homicidio pudiera tener relación con su actividad política, lo que dejó claro al indicar que desconoce quiénes sean los perpetradores.

Es de señalar que, fue el pasado lunes cuando Gladis Gutiérrez, dio a conocer junto a la candidata a la sindicatura por el mismo partido Aurelia Lazcano, su salida del partido por falta de apoyo del mismo y los malos manejos del recurso mismo.

Fue durante una rueda de prensa realizada en la ciudad de Parral cuando las candidatas expusieron sus temas entre los cuales destacó el mal manejo del recurso que se supone les habrían entregado para sus campañas proselitistas, pues según declararon hubo depósitos que se retiraron al instante, así como también una falta de material para la publicidad política.

Además, añadieron que apenas renunciaron a sus candidaturas por estos mismos motivos y brindaron su apoyo a los candidatos del partido acción nacional María Eugenia Campos Galván en la gubernatura y el candidato local para la alcaldía en Matamoros.

A pregunta expresa sobre la concordancia con el candidato a la gubernatura del partido el doctor Alejandro Díaz, la hoy excandidata Gutiérrez respondió que no existe relación alguna, sino que la decisión fue tomada a raíz de la falta de respuesta por parte del partido ante las solicitudes de apoyo y la llegada de las elecciones.

Por estos motivos presentaron la renuncia a la candidatura ante el INE tan solo a unos días te realizarse las votaciones este próximo 6 de junio con el taxi en las boletas en las que si aparecerá su fotografía.