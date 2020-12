Incrementan los divorcios en Parral debido al confinamiento

Los divorcios han aumentado a causa de la crisis del Covid-19, ya que las personas manifiestan que con el confinamiento y la convivencia diaria se llega a presentar violencia física o psicológica con la pareja; además, debido a la pandemia también hay falta del recurso económico para la manutención , por lo que hay quienes deciden separarse, según indicó un abogado. Cabe citar que el Registro Civil reporta en lo que va del año 188 casos de divorcio.

El licenciado Humberto Olivas Caraveo, aseguró que la pandemia ha afectado los matrimonios y agregó que se vio en su despacho una situación fuerte en los meses de abril y mayo.

Agregó que las personas al momento de pedir sus servicios le comentaban que se tomó la decisión de la separación; que por estar en el encierro causado por la pandemia del coronavirus, se presentó violencia entre ellos, además de que existen factores -como adicciones a sustancias prohibidas, alcohol, violencia física y psicológica-, entre otros.

El entrevistado mencionó que los divorcios son variables, como de común acuerdo, cuando las personas llegan a un pacto con los bienes que tienen. Otros son contenciosos, cuando una de las partes no está de acuerdo en divorciarse, pero de todos modos habiendo la solicitud de alguno de ellos, ya el trámite procede estén o no separados. Y el llamado necesario, son personas que ya tienen meses o años no estando juntos.

Esto condujo a la cuestión de la custodia de menores, ya que por la propia crisis de la separación hubo problemas familiares, se marcó también el pleito entre los cónyuges para tratar de quedarse con la custodia de los menores y las pensiones alimenticias.

Olivas Caraveo destacó que el divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial en términos legales; es la disolución del contrato matrimonial, donde ambas partes tendrán que distribuir las responsabilidades que les corresponde para continuar sus vidas de forma independiente.

Aseveró que en el año 2019 efectuó quince separaciones en total y en este 2020, tan sólo en los meses de abril y mayo ha realizado el mismo número de separaciones. Recordó que fue en marzo cuando inició en Parral la contingencia por el coronavirus.

Mientras tanto, en lo que va del año en el reporte estadístico global del Registro Civil 01 de Parral, se han dado 188 divorcios.