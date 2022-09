Injusto que el Municipio de Parral apoye asociaciones protectoras de animales foráneas: Recuperando Amor

“No nos parece justo que Presidencia Municipal de Parral apoye a otros grupos protectores de animales de otros municipios y a Recuperando Amor que es una asociación establecida y que siempre ha estado trabajando no nos apoyen”, expresó Ana Castillo, representante de la organización, luego de que a través de redes sociales se difundiera una campaña de esterilización en coordinación con el Consejo Municipal de la Juventud de Parral.

La representante de Recuperando Amor, Ana Castillo, manifestó su inconformidad debido a que explicó que el Gobierno de Parral está apoyando al grupo Escuadrón Canino, perteneciente al municipio de Matamoros.

Indicó que esta acción se está llevando a cabo a través Instituto Municipal de la Juventud (Imjuve) quienes están apoyando una campaña de esterilización a bajo costo.

“Hemos visto publicidad de un grupo que no está constituido y no es de Parral sino de Matamoros, se nos hace ofensivo que apoyen a quienes no son de aquí y a Recuperando Amor que ha trabajado desde siempre no nos apoyan”.

Explicó que actualmente han visto un incremento de casos de abandono animal, por lo que de tener 50 pasaron a resguardar 90 perros, situación que dificulta su labor debido a que no cuentan con los recursos para brindarles alimentación, atenciones médicas además de un espacio.

Por ello, Ana Castillo exhortó a la Presidencia Municipal encabezada por César Peña Valles para que apoyen a instituciones o asociaciones de Parral, quienes trabajan diariamente por el bienestar de los animales.

