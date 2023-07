Juré hacerles pagar a quienes me la arrebataron: Madre de niña que murió en Balneario

Se cumplen cinco años de la tragedia que ocurrió en el parque acuático "Santa Rita", en donde murió la pequeña Celeste Ontiveros al ser succionada por un tubo de drenaje de una de las albercas; la madre de la menor, Carla Carmona, recuerda ese día con gran dolor e impotencia debido a que no se ha hecho justicia por su muerte.

Este 18 de julio, se cumplen cinco años del fallecimiento de la niña Celeste Ontiveros Carmona, quien tenía tres años cuando al acudir en compañía de su abuela paterna y demás familiares al parque acuático "Santa Rita" ubicado a un costado del acceso a Estación Morita, fue succionada por un tubo debido a que una de las albercas no contaba con la rejilla de protección.

La madre de la pequeña, Carla Carmona señaló que estos años han sido los más difíciles que le ha tocado enfrentar “quien crea que mi vida ha sido fácil venga tómese el tiempo de escuchar la manera tan cruel que tuvieron que tomar para arrebatarme a mi niña”.

Tras este lamentable acontecimiento, los propietarios del parque acuático no se han hecho responsables del fallecimiento de Celeste, debido a que según lo informado por la afectada es que el caso sigue vigente.

De igual forma no se ha emitido ninguna respuesta del juez a cargo después de los amparos interpuestos por los presuntos responsables.

“Jamás podrá existir un amor más grande como el que yo siento por mi hija, juré ante su tumba hacerles pagar a quienes me la arrebataron y aquí estoy de pie dando lucha porque no me cansaré mi niña hasta verlos a todos sufrir y pagar y derramar, aunque sea la mitad de las lágrimas que a mí me ha costado tu partida”, expresó Carla Carmona.

Destacó que se siente orgullosa por la niña que logró criar debido a que la recuerda como una pequeña que llenó y conectó con los corazones de muchas personas debido a que su alegría y esencia siempre la caracterizaron.

"Mi niña, mamá te ama tanto que aquí está de pie mostrándole al mundo que Celeste tenía una gran madre y que nunca va dejar que la olviden, porque así como la conocieron así la deben recordar, la niña con luz propia con un amor que sobresalía la piel, con una alegría que contagiaba al llegar a algún lugar", finalizó.

