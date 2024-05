Localizan toma de agua clandestina en casa de "El Caballo" Lozoya

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento Mario Mata Carrasco aseguró que si se detectó una toma clandestina al interior de la vivienda del candidato a diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano Alfredo Lozoya. Señaló ser la presunta extracción en una tubería de 3 pulgadas lo que al año aporta 283 millones de litros de agua.

Luego de los hechos en los que personal de la JCAS así como de la JMAS y de la FGE se presentaron en la calle del Pedregal en el Fraccionamiento Las Fuentes, el director de la dependencia en el estado afirmó que tras una denuncia anónima que llegó a la dependencia se acudió al domicilio para realizar trabajos de búsqueda de una presunta toma clandestina.

“Teníamos varias denuncias anónimas de las propiedades del señor que tenía tomas clandestinas y en esta en especial, estuvimos desde a mediodía buscándola, la encontramos, es una toma de 3 pulgadas que atraviesa una casa que él dice que es de su propiedad en el patio tiene un registro y en este tiene una abrazadera con una toma hacia la casa. La casa tiene agua por cierto, tenía servicio de agua. La casa no tiene contrato, por lo tanto es una toma clandestina”, aseguró.

Foto: Isaac Molina / El Sol de Parral

Dijo que el delito que se persigue es el de robo de agua que está en la ley del agua del estado de Chihuahua. “El señor ha hecho muchas declaraciones sobre mi persona, sobre la persona del director (Juan Plancarte) y se nos hacía muy raro porque nosotros inyectamos mucha agua a la red y se nos pierde. Bueno, pues ya saben los parralenses ahora dónde queda el agua, quién se la lleva y luego se las entrega y dice que hace un gran favor, mientras le está haciendo un daño al erario público”.

Expuso que de acuerdo al diámetro de la tubería que es de 3 pulgadas estima que son 283 mil metros cúbicos en un año que equivaldrían a 283 millones de litros de agua, por lo que mencionó que las tomas de 3 pulgadas no están autorizadas para una propiedad por lo que duda que esté apegado a derechos ya que no se otorgan por parte de la dependencia.

Foto: JCAS

Señaló que se interpondrá la denuncia ante las autoridades competentes porque cuentan con las pruebas como fotografías y videos al ser una toma que atraviesa todo un predio, sale por la casa por una barda y luego llega por otra barda al piso y se alimentan unas casas de un fraccionamiento que si tienen medidor y están al corriente.

Dijo que al alimentar otras viviendas la línea no se puede clausurar pero se buscará la manera de “sacarla” por otro lado y alimentar al fraccionamiento. “Yo no estoy diciendo en este momento si es culpable o no es culpable. Yo lo voy a dejar que las autoridades sean las que determinen lo que yo sí sé es que tiene una toma clandestina, no está registrada tenía una tubería de abastecimiento a través de una casa que dice que su propiedad y tiene una abrazadera con la cual se proveía la casa”.

Foto: JCAS





Al ser cuestionado sobre la ubicación de la toma manifestó que fue a través de una denuncia anónima de la que dijo traer más domicilios, sin embargo, por la premura fue con la que dieron inicio las investigaciones. De la misma manera argumentó que fueron ellos quienes pidieron el apoyo de la Fiscalía General del Estado porque es una investigación respecto de un robo.

Sobre si es o no persecución política como lo afirmó el candidato a diputado federal plurinominal Alfredo Lozoya, dijo que únicamente ellos se dedican a trabajar con el Gobierno del Estado con una misión específica que es dotar de agua a todos los chihuahuenses y el alcantarillado.

Finalmente sobre las declaraciones del diputado local Francisco Sánchez sobre la petición de destitución de su persona de la dependencia, manifestó: “pues si va a destituir a quien encuentra a quien roba algo pues va a tener mucho trabajo el señor”.

Publicado en: El Sol de Parral