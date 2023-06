Mujer da a luz en baño de Centro Materno de Parral y bebé fallece; denuncian presunta negligencia

Revelan una supuesta negligencia médica en el Centro Materno de Parral, hoy fue sepultado el bebé Martín Bejarano Barraza, quien perdió la vida a escasos minutos de haber nacido al interior de uno de los baños del nosocomio; sus padres, José y Kenia, dijeron haber interpuesto una denuncia ante la FGE. Por su parte, la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado dijo que al realizarse el alumbramiento, el recién nacido ya no contaba con signos vitales, precisando que el nacimiento no fue fortuito, sino asistido por personal médico de urgencias.

El pequeño panteón de la comunidad de Minas Nuevas, fue testigo del dolor que embarga a la pareja Bejarano, quienes estaban sepultando a su bebé de nombre Martín, quien lamentablemente tuvo apenas unos minutos de vida.

La supuesta acusación de negligencia en contra del personal del Centro Materno fue expuesta por José Martín Bejarano, padre del bebé que estaba siendo sepultado, quien narra cómo es que la esperanza de ver a su primogénito recién nacido, se convirtió en un calvario, aludiendo en primer lugar, que no le dieron acceso para él estar al pendiente de su pareja y ayudarle; y en segundo, la supuesta indiferencia del personal de guardias y enfermería de dicho hospital.

Entre llantos, el padre narra que su esposa sintió la necesidad de ir al baño tras no ser atendida, lugar donde se dio el alumbramiento. Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

Narra que su esposa estaba a punto de dar a luz, sin embargo, mientras esperaba ingresar al quirófano para tener a su bebé y no ser atendida, sintió la necesidad de ir al baño, lugar donde se dio el alumbramiento, donde presuntamente falleció el recién nacido al golpearse su cabeza.

“Lo que quiero es que todos escuchen lo que nos pasó, lo que le pasó a mi esposa no hubiera pasado si la guardia de seguridad me hubiera dejado entrar con ella, mi bebé se hubiera salvado, nuestras esposas se mueren sin nosotros estar presentes, como esposos tenemos todo el derecho de estar con nuestras esposas en esos momentos”, Comentó el padre con lágrimas en los ojos.

Explicó que, al llegar al Centro Materno, ya con dolores de parto, él solicitó el acceso para poder estar junto a su pareja para poder brindar apoyo junto con la esperanza de conocer a su bebé, mas le fue negado el acceso por parte de las guardias de seguridad.

El panteón de Minas Nuevas es testigo del relato de la pareja, quienes insisten en que han acudido a la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia. Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

“Ella no me dejó entrar, era de noche, pasaron 15 minutos e insistí para que me dejaran entrar, se le reventó la fuente y las enfermeras no la atendieron, una señora que estaba también siendo atendida en el lugar tuvo que intervenir, ella fue quien atestiguó cuando mi bebe salió y cayó en el piso del baño”, refirió el afectado.

Explicó que ninguna enfermera puso la atención debida y cuando la trasladaron del baño hacía la camilla, la llevaron caminando, no usaron una camilla o silla de ruedas, “Ahí la llevaron caminando con mi bebé colgando, si yo hubiera estado cerca, ahorita tendría a mi bebé en mis brazos”, comentó sollozando.

Fue en medio de esta situación caótica que situación que Kenya dio a luz repentinamente en el baño, sin la presencia de personal médico calificado para asistirla. El bebé, aún con el cordón umbilical unido, presuntamente sufrió una caída accidental al golpearse la cabeza contra el suelo, lo que resultó en heridas fatales. Los gritos de auxilio de la madre alertaron a los presentes, pero la ayuda llegó demasiado tarde, según la versión de los afectados.

"¡Querían hacerme creer que mijo había fallecido asfixiado con el cordón umbilical, también dijeron que tenía tres días de fallecido y eso no es verdad, porque nosotros veníamos del dispensario y yo mismo escuche sus latidos!", lamentó.

El panteón de Minas Nuevas fue testigo del relato de la pareja, quien insistió a que han acudido a la Fiscalía General del Estado para interponer su denuncia y confían en la autoridad, ya que lo único que buscan, dijo, es que ninguna otra pareja sufra lo que ellos sufren en este momento.

Por su parte, el vocero de la Secretaría de Salud, de Gobierno del Estado, René Bejarano, comentó que el nosocomio ya había emitido su postura ante el caso, aludiendo que la madre de familia había asistido a sólo tres consultas durante su embarazo.

“La paciente llegó a consulta externa donde señaló que presentaba dolor, al practicarle una revisión observaron que se encontraba en proceso de parto y de manera inmediata fue trasladada al área de urgencias, donde fue atendida. Al realizarse el alumbramiento, el recién nacido ya no contaba con signos vitales. Se precisa que el alumbramiento no fue fortuito sino asistido por personal médico de Urgencias. En su expediente se informa que sólo acudió a tres consultas durante el embarazo", Explicó que fue la postura del hospital.

El representante de la SS, dijo que éste lunes, se realizara una explicación más detallada de cómo sucedieron los hechos en los que el bebé Martín dejó éste mundo, cuando apenas había llegado a él.

En medio de esta tragedia, la familia clama por justicia y espera que este doloroso episodio sirva como un llamado de atención para mejorar la calidad y la seguridad de los servicios médicos en el Centro Materno de Parral y en todos los hospitales de la región.

Mientras tanto, el pequeño Martín fue sepultado en medio del llanto, el dolor de sus allegados y del anhelo marchito de sus padres de verle crecer, reposando en el camposanto de Villa Escobedo, mejor conocido como Minas Nuevas.

Nota publicada en: El Sol de Parral