Mujer denuncia abuso de autoridad y agresión por parte de Policías de López

Juana Cervantes, habitante de la comunidad de Santa Ana, perteneciente al municipio de Villa López, denuncia que por parte de elementos de Seguridad Pública del Municipio de Villa López, fue objeto de abuso de autoridad, luego que derivado de un problema por invasión de tierra en su propiedad del que ella actualmente padece y está peleando ante la justicia; elementos de Seguridad Pública de López quisieron bajarla de su vehículo a las afueras de su propiedad, para llevársela detenida a altas horas de la noche, por lo que derivado del forcejo con los elementos de Seguridad Pública, una de sus niñas menores de edad resultó con lesiones en la nariz.

Según refiere la entrevistada, los hechos ocurrieron luego de que un grupo de pobladores le cerraran el pase a su propiedad por un camino comunal, el cual, al ser la única entrada a su rancho tuvo que derribar la puerta, por lo que uno de los sujetos que cerró la puerta le apuntó con un machete a la altura del pecho.

"Luego de que uno de los mal contentos de los que me cerró la puerta por donde paso, me apuntó con un machete, yo me asusté mucho y salí corriendo a la carretera a pedir ayuda, y cuando empecé a gritar se fue para otro lado e hizo como que estaba cortando palos.

Logré hablarle a la Policía, pero cuando llegaron me dijeron que nadie me iba a matar y que yo era la del problema y que tenía que acompañarlos porque estaba causando mucho escándalo, por lo que yo me asuste; imagínese, eran ya como las 12 de la noche, vengo con mis dos niños, soy madre soltera y mi padre con demencia senil, dije, estos me van a violar y dejar tirada por el camino, aún así me resistí y me opuse a que me llevaran, mi niña salió con un golpe en la nariz", refiere la señora Juana Cervantes.

Ante los hechos ocurridos, después de que la gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos, anunciara que no se permitirían abusos hacia las mujeres por parte de las Policías Municipales y de Vialidad y Tránsito, la afectada Juana Cervantes, se manifestó durante la mañana del lunes 30 de mayo ante el Ministerio Público de Jiménez, exigiendo protección ya que teme por su vida después de lo sucedido, así como que se resuelva su problemática de la tierra.

Por otra parte, Juana Cervantes, quien es madre soltera de dos menores de edad y cuida a su padre con demencia senil, pidió la intervención de la Gobernadora del Estado ante los hechos ocurridos en prejuicio de ella.