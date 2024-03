Necesario atender salud, seguridad e ingresos de los chihuahuenses: Mario Vázquez

Salud, seguridad e ingreso a las chihuahuenses son las tres áreas a fortalecer, según dio a conocer el candidato a la Senaduría de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Mario Vázquez, quien destacó que hay un vacío de poder que es necesario restablecer con nuevas ofertas políticas.

En entrevista con El Sol de Parral, Mario Vázquez, candidato a la Senaduría de la República, abordó una serie de problemáticas que enfrenta la población chihuahuense y a las cuales es necesario establecer acciones inmediatas.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En materia de seguridad comentó que nuestro país está hundido en un baño de sangre, ya que en el año van 180 mil homicidios; 800 mil que fallecieron por la pandemia, así como la muerte de más de un millón de muertes de mexicanos en lo que va de este sexenio.

Informó que hay un ranking que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer acerca de las ciudades más violentas del mundo 9 de ellas están en México, lo cual calificó como preocupante.

“La inseguridad mayor que hay en el país se encuentra en los estados gobernados por Morena, ya que lo hemos visto, si el partido les dice que les va a dar abrazos y no va aplicar la ley, los balazos les toca a las víctimas, a quienes trabajan, a quien va por la vida haciendo el bien y los delincuentes tienen prácticamente el permiso para delinquir”, dijo.

El candidato informó que hay señalamientos muy fuertes, sobre la convivencia tan cercana entre la delincuencia organizada y el Gobierno Federal, asimismo, hay expresiones propias del Presidente que lo hacen notar.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

“Cuando él dice es Don Joaquín Guzmán Loera, está prácticamente haciendo una deferencia, cuando le da un saludo a la mamá de este señor, cuando después de la elección pasada en el 2021 sale a decir el presidente que los grupos criminales la delincuencia se portó bien, eso no puede seguir pasando en el país porque estamos inmersos en violencia, y delincuencia, en cobro de derecho de piso”, refirió.

Declaró que una característica de un régimen que aspira a ser autoritario y perpetuarse es que saca al Ejército a las calles, pero interviniendo en todas las áreas del gobierno, como las aduanas, puertos marítimos, obras grandes del gobierno, hasta las carreteras.

“No es una función propia del ejército, es un guiño de parte del Gobierno Federal a los jerarcas del ejército, a quienes debemos respeto, pero es obvio que quieren tenerlos controlados a partir de ofrecerles obras para los que no están ni preparados ni son sus funciones constitucionales, y que están muy lejos de ser las que actualmente tiene”, informó.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

El candidato argumentó que Chihuahua ha estado ausente de representación del partido de Morena, porque ningún diputado federal ni local han podido gestionar ni un solo peso para una obra en la entidad.

“Estoy hablando de obras tan sentidas como los hospitales, carreteras que están destrozadas no han sido capaces de hacer una sola gestión, solamente hacen grilla de la peor política”, dijo.

Mencionó que es el peor momento que enfrenta el país en cuanto a libertades, basta observar el tema del periodismo en donde han asesinado hasta 60 periodistas y otros que han salido de los medios, mismos que han perdido su libertad y derechos.

Chihuahua Defenderé a Ojinaga de las altas tarifas de energía eléctrica: Mario Vázquez

Abandono en el campo encarece productos básicos

Mario Vázquez señaló que ha sido un luchador del campo a lo largo de muchos años, incluso antes de su carrera política, por lo que tiene conocimiento de las dificultades que se enfrentan.

“A mí no me tiembla la voz ni la mano para hablar de Chihuahua, no me ha temblado jamás, fui dirigente del Frente Democrático Campesino hicimos una gran lucha en favor de los productores y en contra del gobierno en su momento, es importante que el voto de los chihuahuenses y de los mexicanos sea parejo por la coalición para cambiar las condiciones que hoy se dan", dijo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Resaltó que el campo está abandonado, por ello los alimentos se han encarecido, por ejemplo, en el país se han importado 19.7 millones de toneladas de maíz siendo un producto básico para la alimentación de los mexicanos.

“Esa cifra nunca en la historia del país se había presentado, tampoco una cantidad importada de 330 mil toneladas de frijol cuando Chihuahua es productor de frijol, dependemos totalmente del mercado internacional, por eso dependemos del mercado internacional y se encarece todo”, expuso.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Comunidades originarias abandonadas por el gobierno federal

Mario Vázquez comentó que desde el Gobierno del Estado se tuvo que instrumentar un programa concentrando el esfuerzo desde las diferentes áreas de gobierno para poder apoyar a la población.

“Vamos a impulsar que haya programas que fomenten el tema de la seguridad en la sierra por el tema de los desplazamientos que se dan, porque es inhumano, y todo lo que sucede en donde los criminales igual se llevan a la gente, o cobran derecho de piso por cualquier actividad que se dé”, declaró.

Señaló que se debe de actuar como Estado Mexicano; sin embargo, tiene que presentarse el voto popular que cambie a México y reconocer toda la problemática que está hundiendo a la población.

Nota: El Sol de Parral