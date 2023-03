Operativos de búsqueda y rastreo en Allende sin éxito; hay al menos 10 desaparecidos

Al menos 10 personas que se encuentran desaparecidas en Allende, no han sido localizadas, a pesar de los constantes rastreos que realiza la Comisión Local de Búsqueda en coordinación con Asociaciones Civiles. Gabino Gómez Escárcega, activista del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres dio a conocer que una de las hipótesis es que dichas personas, en caso de haber sido víctimas de homicidio, se encuentran en un punto común.

Gabino Gómez, activista social informó que en el municipio de Valle de Allende se han realizado varios rastreos en distintos momentos, inclusive es donde mayormente ha participado con las autoridades, sin embargo, el problema es que nunca ha localizado algo.

“Hemos hecho rastreos en varias partes del estado, no siempre encontramos, en Balleza, Guadalupe y Calvo, Parral y otras regiones se ha realizado, pero en Allende no recuerdo cuántas veces he ido, sin embargo, no hay ni un solo caso en que hayamos localizado algo”, refirió.

Ante ello, dijo que se acordó con la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda, la necesidad de relacionar todos los casos, debido a que algo está sucediendo porqué si han sido víctimas de algún delito, es probable que haya un solo “tiradero” y de un momento a otro, se localicen varios.

Mencionó el caso particular de Celso Barajas por el que están detenidos varios policías municipales, pero a pesar de ello, no hablan ni dicen dónde lo dejaron, por lo que es una situación complicada.

“En Valle de Allende se tiene esa característica en particular, se hacen los rastreos pero no se localizan a pesar del alto número de desaparecidos”, señaló.

Al ser cuestionado sobre los puntos de búsqueda, indicó que en general, hay mensajes de personas que les dicen a los familiares está por aquel lado, busquen acá o también la Comisión hace un trabajo denominado de “prospección”, siendo esta revisión de manera específica en un punto sin hacer una búsqueda.

“Hay una presa al sur de ese municipio, existen muchos tiros de mina, hubo en una ocasión donde una señora que tiene desaparecido a su esposo le dijeron que se ubicaba en uno de estos y le dieron la ubicación, acudieron, se buscó, descendió y no hubo nada, como ahí se ha buscado en varios lugares y sin resultados”, citó.

De igual forma, dijo que les han notificado de un área cercana a un tiradero de basura y que en una brecha de ahí rumbo al municipio de Matamoros y de la misma manera no se han tenido resultados, por lo que en general se acude a lugares donde hay indicios o información o simplemente la posibilidad por las condiciones geográficas.

Señaló que al menos ellos tienen representación de 10 personas, pero hay más de estos, sin tener una fecha en específico, pero aseguró son de distintos años en que se han suscitados los hechos, pero todos desaparecidos en su mayoría dentro de la población.

