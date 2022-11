Plantón en Grupo México tras detención de dos gambusinos en Santa Bárbara

Detienen a tres gambusinos en Santa Bárbara y ciudadanos montan manifestación con retén a las puertas de la empresa minera Grupo México, aluden que dicha detención por parte de la policía minera no tuvo justificación, ya que presuntamente los gambusinos se disponían a laborar y no tenían material o algún ilícito, según lo expuesto por Eloy Chávez, líder del plantón.

Fue durante la tarde de este martes, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado, zona sur y guardias de la empresa Minera Grupo México, realizaron la detención de Rubén M, Antonio G. y Adrián C. de oficio gambusinos.

Lo anterior, presuntamente tras ser encontrados a punto de ingresar a laborar dentro del territorio propiedad de la compañía metalúrgica, por lo que fueron aprehendidos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Foto: Cortesía | Eloy Chávez

A raíz de ello, se organizó un plantón por parte de casi una centena de manifestantes, quienes, apostados a las puertas de la empresa, aseguraron no dejar pasar, ni salir, las unidades de Grupo México, hasta que suelten a los detenidos.

“No los agarraron con nada, les quitaron una camioneta, eran cuatro y media cuando los detuvieron, ellos iban a trabajar como gambusinos, no tenían nada de carga por lo que consideramos que no hubo ningún delito”, aseguró Eloy Chávez, líder de los manifestantes.

De acuerdo a lo dicho por el entrevistado, permanecerán en las puertas hasta que sus peticiones sean realizadas, es decir, que exigen la liberación inmediata de Rubén M, Antonio G. y Adrián C.

“Ellos no han tenido acercamiento, nos amenazan con generarles más cargos a los detenidos por estar aquí y no vamos a movernos, estamos esperando a la policía y no nos vamos a dejar porque lo que único que queremos es trabajar”, declaró.

A la fecha de esta publicación, se informó que al menos unas 100 personas están acampando a las puertas de la minera, sin dejar el ingreso y el egreso de unidades ni de personal de la compañía.

El líder manifestante destacó que, el único acercamiento que ha tenido la empresa con ellos, ha sido para amenazar con generar más cargos a los detenidos, de quienes hasta el momento, no se ha informado su situación jurídica, así como los motivos por los que fueron aprehendidos por la autoridad.

