Por pagar recibos, adultos mayores ponen en riesgo su salud

Un calvario para los adultos mayores el pagar el agua así como para renovar sus convenios, duran en las filas del Edificio de Gobierno hasta dos horas y con el riesgo de contagiarse, señalaron usuarios que no tienen consideración de su edad ya que los forman en la fila general y son personas que padecen de enfermedades crónicas degenerativas, con toda la intención de cumplir con sus pagos de agua organizadores de la fila no tiene el criterio para dar preferencia a los adultos mayores.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Francisca Velázquez de 73 años indicó que es injusto que no se les de preferencia en la fila a los adultos mayores, el día de ayer acudió a pagar el agua; sin embargo, estuvo formada alrededor de hora y media para poder pasar a las cajas, señaló que organizadores de la fila deberían de tener criterio para dar preferencia a los adultos mayores para que no están mucho tiempo formados, ya que la mayoría de ellos padece de enfermedades crónicas.









Consideró que el guardia debería de tener instrucciones de pasar a estas personas así como a las mujeres embarazadas para que no se formen, otra solución que podrán aplicar es que hagan una sola fila para las personas de edad, en su caso padece de la presión y no le es recomendable estar mucho de pie o en el sol, ella tuvo que acudir ya que no contó con alguien para que le pagaran el agua, además en la fila están en riesgo de contagiarse de Covid.

Antonia García de 73 años tuvieron que sacarle una silla para que se sentara y esperar su turno para el pago del recibo del agua, indicó que acudió para cumplir con su pago del recibo; sin embargo, se tuvo que formar en una fila de más de 50 personas, como ya llevaba alrededor de 40 minutos tuvo que pedir que por favor le prestaran una silla ya que padece de la presión arterial y se cansa de estar parada, dijo que deberían de pasar directamente a los de la tercera edad.

Leopoldo Lozano de 78 años indicó que tuvo que hablarle a su nieto para que le apartara lugar en la fila y el poderse sentar, ya que tiene desgaste de huesos y le duelen las rodillas, indicó que no es posible que tengan poca consideración los de la junta de aguas y los tengan formados en la fila general, es injusto ya que la mayoría de ellos son personas enfermas y no aguantan mucho parados, dijo que él acudió a la junta para pagar el agua por año.









Adela Torres de 68 años señaló que fue más de una hora que estar parada en la fila, además hay gente que la pasan a los cajeros, no debería de ser así ya que todos tienen que formarse, desde su punto de vista el que tiene en la entrada no tiene criterio, en otras dependencias como en los bancos les dan preferencia a los adultos mayores y a las mujeres embarazadas, además afuera con las aglomeraciones aumentan los contagios, más si se trata de adultos mayores.