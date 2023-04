Prevén construir nueva planta tratadora de agua en Parral, invertirían 200 mdp

Analiza la JCAS construir una nueva planta tratadora de aguas residuales en Parral, con una inversión de 200 millones de pesos, luego de que en el año 2015 se construyera la actual, misma que desde entonces no ha funcionado al 100 por ciento, el proyecto constó de un flujo de agua residual de 200 litros por segundo, mecanizada con tecnología de punta, de tal manera que el agua tratada prometía reutilizarse para riego agrícola y en riego de parques, jardines y posiblemente en la industria que así la requiriera.

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata indicó que la dependencia cuenta ya con un proceso iniciado para llevar a cabo la licitación del proyecto para la construcción de una planta tratadora nueva, que permita tratar adecuadamente el agua cruda, lo cual será un primer paso para poder sanear el agua residual producida en Parral.

Detalló que esta situación no afecta el agua de uso y consumo humano de Parral, ya que las fuentes de abastecimiento de la localidad están ubicadas en su mayoría en el Valle del Verano, cerca de la localidad de Matamoros, y las demás fuentes están apartadas del punto donde el agua residual está siendo vertida.

Fue durante la reunión de Consejo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) del mes de febrero, cuando se expuso ante los integrantes que la planta construida sigue siendo inoperante; por lo anterior, se resaltó la necesidad de hacer una nueva, lo cual implica una inversión de 200 millones de pesos; sin embargo, se detalló que se está haciendo mientras tanto el esfuerzo necesario para garantizar la calidad del agua.

Durante la sesión de consejo de administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral, Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la citada dependencia, señaló que no se han permitido malas prácticas en la operación de la planta tratadora de aguas residuales.

El funcionario estatal detalló, que derivado de la mala ejecución de la obra en administraciones pasadas, se tiene una planta tratadora de aguas residuales que no funciona y vierte agua sin tratar eficazmente al río.

En tanto, el 29 de marzo del presente año, se desarrolló la Reunión Ordinaria de Consejo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral, durante la presentación de la terna para la Dirección Ejecutiva, se solicitó que el nuevo titular se eligiera con base en los conocimientos sobre la operación del organismo.

“El interés de la ciudadanía de Parral es que las cosas se hagan rápido por la necesidad del agua, una de las cosas que hemos estado observando en el último año, es la falta de seguimiento y atención a la ciudadanía, el exhorto es que la decisión que se tome en la JCAS, sea de una persona que políticamente no venga relacionada, que sea de interés para la población, y dar soluciones a la ciudad”, manifestaron.

Detallaron que se han pasado por diferentes administraciones, de las cuales del 2015 a la fecha, no se han visto beneficios para la ciudad.

“Ya tenemos ocho años con la problemática de la Planta Tratadora de Aguas Residuales, no hemos visto una solución, han pasado administraciones y no vemos nada de solución, se invirtieron 100 millones de pesos en algo que no funciona”, señalaron.

Es de recordar que fue durante el cuarto Informe de Gobierno del ex gobernador, César D. que en materia de medio ambiente y sustentabilidad, dio a conocer que la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Hidalgo del Parral, inició operaciones con un flujo de agua residual de 200 litros por segundo.

La planta según lo emitido, estaba mecanizada con tecnología de punta, de tal manera que el agua tratada prometía reutilizarse para riego agrícola y en riego de parques, jardines y posiblemente en la industria que así lo requiriera.

