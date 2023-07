Se manifiestan 30 extrabajadores de Frisco en exigencia del pago de utilidades

Un total de 30 ex trabajadores se dieron cita durante este viernes en los accesos a la empresa Minera Frisco de San Francisco del Oro exigiendo sus derechos a recibir el pago de utilidades; el afectado señaló que fueron separados de su empleo en el mes de abril, fecha en que permanecen como inactivos de la empresa, pero que, aun así, tienen derecho a recibir sus utilidades. La empresa no tiene fecha estimada, tiene un mes dando avances, pero no hay un día en concreto, según señalaron.

Una treintena de ex trabajadores exigen a la empresa minera Frisco para que cumplan con la entrega de utilidades, donde según destacaron, tienen más de dos meses con vueltas y no dan respuesta alguna, además de que hoy vence el plazo.

Uno de los varios extrabajadores que se apostaron a las afueras de la empresa y quien por motivos de seguridad prefirió ocultar su identidad refirió que fue despedido sin motivo alguno durante el mes de abril, y que fue liquidado solo sin el pago de sus utilidades, y que, al tener un acercamiento con las autoridades correspondientes, no le han dado solución.

A la manifestación arribaron dos representantes mineros y personal del sindicato para charlar con la encargada de Recursos Humanos de la organización, sin embargo, la respuesta no fue la mejor.

Detalló que les indicaron que acudieran nuevamente en cinco días, y que es cuando habrían de entregarles su pago correspondiente al reparto de utilidades, no obstante, señalan que desde hace un mes tienen el mismo “pretexto”.

Indicó que en el mes de mayo tuvieron el primer acercamiento, pero que les señalaron que tenían que ir en quince días para realizar el procedimiento establecido; a los quince días acudieron y volvieron a citarlos hasta el día 30 de junio, y hoy la respuesta es que tienen que acudir hasta el próximo mes durante su primera semana.

“Qué es lo que está pensando la empresa, hay mucha gente que está esperando su dinero, por qué hace eso la empresa”, manifiesta uno de los afectados, quien, además, cuestionó el hecho de que los más de 60 empleados liquidados la semana pasada sí recibieron de manera íntegra su finiquito.

Es de recordar que durante el mes de abril la empresa Minera Frisco tuvo un recorte de personal donde más de 100 personas quedaron sin un empleo, mismas que actualmente no han recibido su debido pago de utilidades, por lo que se encuentran a la espera de ser atendidos por Recursos Humanos y lleguen a un acuerdo.

