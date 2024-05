"Si Dios me lleva con Él", tema que estrenaría hoy el músico victimado en la Vía Corta

El músico que perdió la vida en el ataque armado en la Vía Corta Parral - Chihuahua iba a estrenar hoy su canción titulada "Si Dios me lleva con él". Los integrantes del staff de la agrupación la “H” norteña dieron a conocer que esa fue su última grabación.

“Si Dios me lleva con él no debes sentir temor, yo te estaré protegiendo, tus pasos iré siguiendo, porque es eterno este amor”, dice el coro de la última canción grabada por Kevin Hernández Ortega, quien perdió la vida la tarde de ayer, 5 de mayo.

Este domingo se dio a conocer que el hecho que involucró a dos víctimas de un ataque con arma de fuego, las cuales de manera extraoficial, fueron identificadas como Kevin Amalio Hernández y Marisela Sandoval, quienes en vida eran pareja.

Kevin Hernández era integrante del grupo la “H Norteña”, donde se desempeñaba en el bajo quinto, sin embargo, entre el gremio musical se sabía que dominaba instrumentos como el acordeón, saxofón, batería y hasta las congas.

Este lunes, en unas horas se estrenará el tema titulado “Si Dios me lleva con Él”; pieza que no podrá volver a interpretar con los demás integrantes de su agrupación luego de que fuera privado de la vida.

Mediante redes sociales, personal del equipo técnico de la agrupación expresó su sentir ante el hecho trágico de este fin de semana: “Mañana este tema sonará fuerte hasta el cielo, su última grabación sale mañana, la vida es canija”, declaró Luis Fernando Peinado, artista conocido como “El Dólar” , quien se desempeña como técnico de la “H Norteña”.

Era la tarde del domingo 5 de mayo cuando se reportó una agresión armada en contra de dos vehículos en la Vía Corta, donde viajaban seis personas, de las cuales tres de ellas eran menores de edad; quienes resultaron heridos por las detonaciones.

El gremio de la música ha mostrado su consternación luego de que se registrara el hecho violento que resultó en la muerte de un músico y su pareja, quienes circulaban por la carretera Vía Corta Parral- Chihuahua.

Según lo expuesto en redes, la agrupación musical, ha recorrido varias partes del estado de Chihuahua, entre las cuales se pueden incluir Valle de Allende, Santa Bárbara y recientemente en el Festival San José.

La letra de la canción tiene varias estrofas que donde aparecen versos de despedida alusivos a la muerte: “hay veces que tú me dices, "tengo miedo que algún día el destino nos aparte y que la muerte que no avisa cuando llega sea culpable de que ya no vuelva a amarte”.

